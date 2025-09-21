Если у саудита зачешется спина, он зовет филиппинца… Если угроза - пакистанца

Традиционная ближневосточная архитектура безопасности скончалась 9 сентября, разорванная израильскими бомбами, сброшенными на штаб-квартиру ХАМАС в столице Катара Дохе. С ней в прошлое ушли и привычные правила игры, где США выступали арбитром и гарантом безопасности монархий Залива.
Бомбардировка штаб-квартиры ХАМАС стала своего рода точкой невозврата: в тот день рухнули не просто здания в катарской столице — для всех региональных игроков правила изменились навсегда. Даже самые прочные системы рушатся, когда игроки перестают верить в правила, и каждый начинает искать что-то свое.
Именно этим поиском и вызван к жизни свежеиспеченный оборонный пакт между Эр-Риядом и Исламабадом. Хотя свежий он только по дате подписания. На самом же деле, и это стоит запомнить, военное сотрудничество между Пакистаном и Саудовской Аравией представляет собой одну из самых устойчивых и стратегически значимых осей в современной международной политике.
Это сотрудничество, основанное на религиозной, исторической и стратегической общности, прошло сложную эволюцию и продолжает играть ключевую роль в обеспечении региональной безопасности: от совместных операций в Южном Йемене в 1969 году до Афганистана периода просоветского режима Кармаля и Наджибуллы, от помощи саудитов в создании ядерного оружия Пакистана до нынешнего реэкспорта Исламабадом в Эр-Рияд новейших образцов китайской авиационной и ракетной техники, тех же JF-17.
Что, впрочем, делается пакистанцами с полного одобрения и согласования с Пекином, иллюзии о самостоятельности Исламабада в данном вопросе здесь совершенно неуместны. В нынешней ситуации, возникшей на наших глазах буквально в несколько дней со сверхсветовой, что называется, скоростью, региональные государства Залива просто вынуждены брать на себя заботу о собственной безопасности, заполняя вакуум, создавшийся после самоустранения от этих проблем Америки Трампа. Которые знали об ударе, но не предприняли ничего, чтобы его предотвратить.
А коли так – ответный шаг саудитов вполне логичен: раз уж в самих США не скрывают, что хотят избавить себя от ближневосточной головной боли и закрыться во внутренней повестке, то и традиционные союзники Штатов в регионе вынуждены вести себя в отношении Вашингтона по-иному, вне зависимости от того, нравится им это или нет.
Да, монархиям Залива это не нравится, поскольку предполагает отказ от привычной комфортной жизни, рост расходов на самооборону и перевод собственного весьма расслабленного общества в состояние как активной конкуренции с соседями, так и в состояние постоянной ресурсной и социальной мобилизации. А это дело для монархий Залива совершенно непривычное и прежде небывалое.
Прежде такие вопросы передавались на аутсорс: «если у саудита зачешется спина – он наймет филиппинца, если возникнет физическая угроза - он позовет пакистанцев». По условиям нового оборонного пакта Эр-Рияд - Исламабад саудитам теперь придется напрягаться чуть больше обычного: одного финансового взноса в безопасность будет недостаточно, надо и собственные усилия приложить, что для арабского менталитета вещь вообще невообразимая.
Иными словами, новая реальность означает для Эр-Рияда, помимо всего прочего, фундаментальную трансформацию самой модели саудовской государственности — от распределительной экономики ренты к мобилизационной экономике безопасности, что, опять же, означает новые масштабные внутренние реформы. Для саудовского общества, исторически ориентированного на аутсорсинг любых внешних проблем, это беспрецедентный вызов — и именно он станет главным испытанием для саудовско-пакистанского пакта в ближайшие годы.
Удар по Дохе стал последним звонком, возвестившим о смерти прежнего ближневосточного порядка. На его обломках рождается новый, куда более жестокий и непредсказуемый мир, где вакуум американской силы будет теперь заполняться не единым архитектором, а лоскутным одеялом конкурирующих альянсов.
Пакистано-саудовский пакт стал первым и самым логичным ответом на этот новый вызов: старые, проверенные временем связи были моментально переформатированы в новый военный альянс. Но эта новая система безопасности, выстроенная на обломках старой, хрупка и несет в себе семена будущих конфликтов. Она заставляет консервативные монархии жить по законам перманентной мобилизации, а регион — балансировать на грани более масштабной войны. Игра супердержав закончилась. Начинается игра региональных титанов.