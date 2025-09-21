Если у саудита зачешется спина, он зовет филиппинца… Если угроза - пакистанца

Традиционная ближневосточная архитектура безопасности скончалась 9 сентября, разорванная израильскими бомбами, сброшенными на штаб-квартиру ХАМАС в столице Катара Дохе. С ней в прошлое ушли и привычные правила игры, где США выступали арбитром и гарантом безопасности монархий Залива. Бомбардировка штаб-квартиры ХАМАС стала своего рода точкой невозврата: в тот день рухнули не просто здания в катарской столице — для всех региональных игроков правила изменились навсегда. Даже самые прочные системы рушатся, когда игроки перестают верить в правила, и каждый начинает искать что-то свое.

Именно этим поиском и вызван к жизни свежеиспеченный оборонный пакт между Эр-Риядом и Исламабадом. Хотя свежий он только по дате подписания. На самом же деле, и это стоит запомнить, военное сотрудничество между Пакистаном и Саудовской Аравией представляет собой одну из самых устойчивых и стратегически значимых осей в современной международной политике. Это сотрудничество, основанное на религиозной, исторической и стратегической общности, прошло сложную эволюцию и продолжает играть ключевую роль в обеспечении региональной безопасности: от совместных операций в Южном Йемене в 1969 году до Афганистана периода просоветского режима Кармаля и Наджибуллы, от помощи саудитов в создании ядерного оружия Пакистана до нынешнего реэкспорта Исламабадом в Эр-Рияд новейших образцов китайской авиационной и ракетной техники, тех же JF-17. Что, впрочем, делается пакистанцами с полного одобрения и согласования с Пекином, иллюзии о самостоятельности Исламабада в данном вопросе здесь совершенно неуместны. В нынешней ситуации, возникшей на наших глазах буквально в несколько дней со сверхсветовой, что называется, скоростью, региональные государства Залива просто вынуждены брать на себя заботу о собственной безопасности, заполняя вакуум, создавшийся после самоустранения от этих проблем Америки Трампа. Которые знали об ударе, но не предприняли ничего, чтобы его предотвратить.

А коли так – ответный шаг саудитов вполне логичен: раз уж в самих США не скрывают, что хотят избавить себя от ближневосточной головной боли и закрыться во внутренней повестке, то и традиционные союзники Штатов в регионе вынуждены вести себя в отношении Вашингтона по-иному, вне зависимости от того, нравится им это или нет. Да, монархиям Залива это не нравится, поскольку предполагает отказ от привычной комфортной жизни, рост расходов на самооборону и перевод собственного весьма расслабленного общества в состояние как активной конкуренции с соседями, так и в состояние постоянной ресурсной и социальной мобилизации. А это дело для монархий Залива совершенно непривычное и прежде небывалое. Прежде такие вопросы передавались на аутсорс: «если у саудита зачешется спина – он наймет филиппинца, если возникнет физическая угроза - он позовет пакистанцев». По условиям нового оборонного пакта Эр-Рияд - Исламабад саудитам теперь придется напрягаться чуть больше обычного: одного финансового взноса в безопасность будет недостаточно, надо и собственные усилия приложить, что для арабского менталитета вещь вообще невообразимая.