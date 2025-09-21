USD 1.7000
Аднана Ахмедзаде обвинили в подрыве экономической стабильности страны
Украинцы показали новый дальнобойный дрон-камикадзе

10:23 349

Украинский производитель беспилотников Warbirds of Ukraine на выставке Brave1 Defense Tech Valley 2025 представил новый дальнобойный ударный дрон-камикадзе Zozulya.

Украинские СМИ со ссылкой на сайт разработчика передают, что беспилотник разработан для глубоких ударов по российским целям на дистанциях до 2100 км.

Крейсерская скорость беспилотника - 130 км/ч, максимальная - 180 км/ч. БПЛА может нести боевую часть от 10 до 50 кг в зависимости от расстояния. Если на 2100 км Zozulya может забросить от 10 до 15 кг боевой части, то с максимальной БЧ в 50 кг дрон работает на расстояние до 1100 км. Дрон оснащен системой визуальной навигации. В полетном контроллере самолета разработчики использовали инерционную систему собственной разработки, которая в отсутствие GPS в течение длительного времени избегает больших отклонений от курса.

Стоимость беспилотника составляет около 40 тысяч долларов. Дрон уже получил кодификацию Министерства обороны Украины и активно закупается для ВСУ. На сегодняшний день компания изготовила около 100 таких БПЛА, и они уже применялись в боевых условиях - для ударов по объектам на оккупированных территориях.

Ранее украинцы представили новый подводный украинский дрон TOLOKA, он способен преодолевать расстояние в 2000 км и перевозить до 5 тонн груза.

Атака на европейские аэропорты
Атака на европейские аэропорты объектив haqqin.az
10:40 182
В Нью-Йорке арестовывают как в Москве
В Нью-Йорке арестовывают как в Москве объектив haqqin.az
10:30 354
Трамп любит богатых и не любит умных
Трамп любит богатых и не любит умных наше поле зрения
01:37 3471
Новые детали ареста бизнесмена Аднана Ахмедзаде
Новые детали ареста бизнесмена Аднана Ахмедзаде
20 сентября 2025, 18:01 15594
«Это не будет долго продолжаться»: требование Трампа от Европы
«Это не будет долго продолжаться»: требование Трампа от Европы
09:34 1177
Трамп пообещал талибам «плохие вещи» за отказ «вернуть» Баграм
Трамп пообещал талибам «плохие вещи» за отказ «вернуть» Баграм
08:45 1360
Азербайджан против Узбекистана. Победитель поедет на чемпионат мира
Азербайджан против Узбекистана. Победитель поедет на чемпионат мира
04:57 3768
Дочь пошла против отца-президента
Дочь пошла против отца-президента вечная власть или власть вечности?
00:32 7454
Шейх с Алиевым открывают новые перспективы
Шейх с Алиевым открывают новые перспективы наша передовица, все еще актуально
20 сентября 2025, 17:39 5610
Египет стремительно вооружается. Израиль в напряжении
Египет стремительно вооружается. Израиль в напряжении обновлено 01:07
01:07 6079
Соратника Пригожина задержали в Доминикане
Соратника Пригожина задержали в Доминикане
00:48 3710

