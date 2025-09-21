Украинцы показали новый дальнобойный дрон-камикадзе

Украинские СМИ со ссылкой на сайт разработчика передают, что беспилотник разработан для глубоких ударов по российским целям на дистанциях до 2100 км.

Крейсерская скорость беспилотника - 130 км/ч, максимальная - 180 км/ч. БПЛА может нести боевую часть от 10 до 50 кг в зависимости от расстояния. Если на 2100 км Zozulya может забросить от 10 до 15 кг боевой части, то с максимальной БЧ в 50 кг дрон работает на расстояние до 1100 км. Дрон оснащен системой визуальной навигации. В полетном контроллере самолета разработчики использовали инерционную систему собственной разработки, которая в отсутствие GPS в течение длительного времени избегает больших отклонений от курса.

Стоимость беспилотника составляет около 40 тысяч долларов. Дрон уже получил кодификацию Министерства обороны Украины и активно закупается для ВСУ. На сегодняшний день компания изготовила около 100 таких БПЛА, и они уже применялись в боевых условиях - для ударов по объектам на оккупированных территориях.

Ранее украинцы представили новый подводный украинский дрон TOLOKA, он способен преодолевать расстояние в 2000 км и перевозить до 5 тонн груза.