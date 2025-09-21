USD 1.7000
EUR 2.0017
RUB 2.0433
Подписаться на уведомления
Аднана Ахмедзаде обвинили в подрыве экономической стабильности страны
Новость дня
Аднана Ахмедзаде обвинили в подрыве экономической стабильности страны

В Нью-Йорке арестовывают как в Москве

объектив haqqin.az
Отдел информации
10:30 358

Газа (Палестина). Семья готовится к побегу после наземного наступления Израиля

Нью-Йорк (США). Задержания во время акции протеста против антииммиграционных законов у здания иммиграционного суда

Гравлин (Франция). Мигранты ждут надувную лодку, которая перевезет их через Ла-Манш в Великобританию

Граница Израиля и Газы. Израильский фермер обрабатывает свою землю у разделительного забора на границе с сектором Газа

Париж (Франция). Рабочие бастуют против бюджета жесткой экономии

Конакри (Гвинея). Завершается кампания агитации перед общенациональным референдумом по новой Конституции. В проект Конституции внесена норма, ограничивающая нахождение одного лица на посту главы государства двумя сроками

Стамбул (Турция). Фотосессия на балконе над Босфором

Атака на европейские аэропорты
Атака на европейские аэропорты объектив haqqin.az
10:40 188
В Нью-Йорке арестовывают как в Москве
В Нью-Йорке арестовывают как в Москве объектив haqqin.az
10:30 359
Трамп любит богатых и не любит умных
Трамп любит богатых и не любит умных наше поле зрения
01:37 3473
Новые детали ареста бизнесмена Аднана Ахмедзаде
Новые детали ареста бизнесмена Аднана Ахмедзаде
20 сентября 2025, 18:01 15595
«Это не будет долго продолжаться»: требование Трампа от Европы
«Это не будет долго продолжаться»: требование Трампа от Европы
09:34 1178
Трамп пообещал талибам «плохие вещи» за отказ «вернуть» Баграм
Трамп пообещал талибам «плохие вещи» за отказ «вернуть» Баграм
08:45 1363
Азербайджан против Узбекистана. Победитель поедет на чемпионат мира
Азербайджан против Узбекистана. Победитель поедет на чемпионат мира
04:57 3769
Дочь пошла против отца-президента
Дочь пошла против отца-президента вечная власть или власть вечности?
00:32 7457
Шейх с Алиевым открывают новые перспективы
Шейх с Алиевым открывают новые перспективы наша передовица, все еще актуально
20 сентября 2025, 17:39 5610
Египет стремительно вооружается. Израиль в напряжении
Египет стремительно вооружается. Израиль в напряжении обновлено 01:07
01:07 6079
Соратника Пригожина задержали в Доминикане
Соратника Пригожина задержали в Доминикане
00:48 3710

ЭТО ВАЖНО

Атака на европейские аэропорты
Атака на европейские аэропорты объектив haqqin.az
10:40 188
В Нью-Йорке арестовывают как в Москве
В Нью-Йорке арестовывают как в Москве объектив haqqin.az
10:30 359
Трамп любит богатых и не любит умных
Трамп любит богатых и не любит умных наше поле зрения
01:37 3473
Новые детали ареста бизнесмена Аднана Ахмедзаде
Новые детали ареста бизнесмена Аднана Ахмедзаде
20 сентября 2025, 18:01 15595
«Это не будет долго продолжаться»: требование Трампа от Европы
«Это не будет долго продолжаться»: требование Трампа от Европы
09:34 1178
Трамп пообещал талибам «плохие вещи» за отказ «вернуть» Баграм
Трамп пообещал талибам «плохие вещи» за отказ «вернуть» Баграм
08:45 1363
Азербайджан против Узбекистана. Победитель поедет на чемпионат мира
Азербайджан против Узбекистана. Победитель поедет на чемпионат мира
04:57 3769
Дочь пошла против отца-президента
Дочь пошла против отца-президента вечная власть или власть вечности?
00:32 7457
Шейх с Алиевым открывают новые перспективы
Шейх с Алиевым открывают новые перспективы наша передовица, все еще актуально
20 сентября 2025, 17:39 5610
Египет стремительно вооружается. Израиль в напряжении
Египет стремительно вооружается. Израиль в напряжении обновлено 01:07
01:07 6079
Соратника Пригожина задержали в Доминикане
Соратника Пригожина задержали в Доминикане
00:48 3710
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться