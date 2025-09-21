В Нью-Йорке арестовывают как в Москве

Газа (Палестина). Семья готовится к побегу после наземного наступления Израиля
Нью-Йорк (США). Задержания во время акции протеста против антииммиграционных законов у здания иммиграционного суда
Гравлин (Франция). Мигранты ждут надувную лодку, которая перевезет их через Ла-Манш в Великобританию
Граница Израиля и Газы. Израильский фермер обрабатывает свою землю у разделительного забора на границе с сектором Газа
Париж (Франция). Рабочие бастуют против бюджета жесткой экономии
Конакри (Гвинея). Завершается кампания агитации перед общенациональным референдумом по новой Конституции. В проект Конституции внесена норма, ограничивающая нахождение одного лица на посту главы государства двумя сроками
Стамбул (Турция). Фотосессия на балконе над Босфором