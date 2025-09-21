USD 1.7000
EUR 2.0017
RUB 2.0433
Подписаться на уведомления
Аднана Ахмедзаде обвинили в подрыве экономической стабильности страны
Новость дня
Аднана Ахмедзаде обвинили в подрыве экономической стабильности страны

Атака на европейские аэропорты

объектив haqqin.az
Отдел информации
10:40 190

Брюссель (Бельгия). Европейские аэропорты, включая лондонский Хитроу, аэропорт Брюсселя и Берлина, подверглись кибератаке. Атака парализовала автоматизированные системы, из-за чего регистрация и посадка пассажиров осуществлялись только вручную

Газа (Палестина). Палестинцы продолжают покидать Газу…

Эль-Фашер (Судан). 80 человек погибли в результате атаки беспилотника на мечеть

Москва (Россия). Финал всероссийского чемпионата по выращиванию гигантского урожая

Берлин (Германия). Жители отвечают плаванием на запрет на плавание в реках столицы

Бостон (США). Шнобелевскую премию вручили ученым из Японии, перекрасившим корову в зебру для отпугивания мух. Премия вручается за самые забавные и на первый взгляд нелепые научные изыскания

Сан-Сальвадор (Сальвадор). День независимости

Атака на европейские аэропорты
Атака на европейские аэропорты объектив haqqin.az
10:40 191
В Нью-Йорке арестовывают как в Москве
В Нью-Йорке арестовывают как в Москве объектив haqqin.az
10:30 361
Трамп любит богатых и не любит умных
Трамп любит богатых и не любит умных наше поле зрения
01:37 3474
Новые детали ареста бизнесмена Аднана Ахмедзаде
Новые детали ареста бизнесмена Аднана Ахмедзаде
20 сентября 2025, 18:01 15596
«Это не будет долго продолжаться»: требование Трампа от Европы
«Это не будет долго продолжаться»: требование Трампа от Европы
09:34 1180
Трамп пообещал талибам «плохие вещи» за отказ «вернуть» Баграм
Трамп пообещал талибам «плохие вещи» за отказ «вернуть» Баграм
08:45 1363
Азербайджан против Узбекистана. Победитель поедет на чемпионат мира
Азербайджан против Узбекистана. Победитель поедет на чемпионат мира
04:57 3769
Дочь пошла против отца-президента
Дочь пошла против отца-президента вечная власть или власть вечности?
00:32 7458
Шейх с Алиевым открывают новые перспективы
Шейх с Алиевым открывают новые перспективы наша передовица, все еще актуально
20 сентября 2025, 17:39 5610
Египет стремительно вооружается. Израиль в напряжении
Египет стремительно вооружается. Израиль в напряжении обновлено 01:07
01:07 6079
Соратника Пригожина задержали в Доминикане
Соратника Пригожина задержали в Доминикане
00:48 3710

ЭТО ВАЖНО

Атака на европейские аэропорты
Атака на европейские аэропорты объектив haqqin.az
10:40 191
В Нью-Йорке арестовывают как в Москве
В Нью-Йорке арестовывают как в Москве объектив haqqin.az
10:30 361
Трамп любит богатых и не любит умных
Трамп любит богатых и не любит умных наше поле зрения
01:37 3474
Новые детали ареста бизнесмена Аднана Ахмедзаде
Новые детали ареста бизнесмена Аднана Ахмедзаде
20 сентября 2025, 18:01 15596
«Это не будет долго продолжаться»: требование Трампа от Европы
«Это не будет долго продолжаться»: требование Трампа от Европы
09:34 1180
Трамп пообещал талибам «плохие вещи» за отказ «вернуть» Баграм
Трамп пообещал талибам «плохие вещи» за отказ «вернуть» Баграм
08:45 1363
Азербайджан против Узбекистана. Победитель поедет на чемпионат мира
Азербайджан против Узбекистана. Победитель поедет на чемпионат мира
04:57 3769
Дочь пошла против отца-президента
Дочь пошла против отца-президента вечная власть или власть вечности?
00:32 7458
Шейх с Алиевым открывают новые перспективы
Шейх с Алиевым открывают новые перспективы наша передовица, все еще актуально
20 сентября 2025, 17:39 5610
Египет стремительно вооружается. Израиль в напряжении
Египет стремительно вооружается. Израиль в напряжении обновлено 01:07
01:07 6079
Соратника Пригожина задержали в Доминикане
Соратника Пригожина задержали в Доминикане
00:48 3710
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться