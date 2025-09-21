Атака на европейские аэропорты

Брюссель (Бельгия). Европейские аэропорты, включая лондонский Хитроу, аэропорт Брюсселя и Берлина, подверглись кибератаке. Атака парализовала автоматизированные системы, из-за чего регистрация и посадка пассажиров осуществлялись только вручную

Газа (Палестина). Палестинцы продолжают покидать Газу…

Эль-Фашер (Судан). 80 человек погибли в результате атаки беспилотника на мечеть

Москва (Россия). Финал всероссийского чемпионата по выращиванию гигантского урожая

Берлин (Германия). Жители отвечают плаванием на запрет на плавание в реках столицы

Бостон (США). Шнобелевскую премию вручили ученым из Японии, перекрасившим корову в зебру для отпугивания мух. Премия вручается за самые забавные и на первый взгляд нелепые научные изыскания