Аднана Ахмедзаде обвинили в подрыве экономической стабильности страны
Британские Typhoon патрулируют небо Польши

10:45 614

Британские истребители начали патрулировать небо над Польшей, совершив свой первый вылет в рамках миссии НАТО «Восточный страж» по защите воздушного пространства страны.

В сообщении на сайте британского правительства говорится, что миссия направлена на укрепление обороны западного альянса после вторжения российских беспилотников в этом месяце. Сообщается, что два истребителя Royal Air Force Typhoon вылетели с британской военной базы в Восточной Англии в пятницу вечером, чтобы патрулировать польское небо и сдерживать и защищаться от воздушных угроз со стороны России, включая беспилотники, после чего вернулись в Великобританию ранним утром в субботу.

Британское правительство заявило, что это было ответом на «наиболее значительное нарушение» воздушного пространства НАТО со стороны России с момента начала полномасштабной войны в Украине.

Россияне продвигаются в трех областях Украины
Россияне продвигаются в трех областях Украины
13:28 72
Американец Кроуфорд выиграл «Формулу-2» в Баку
Американец Кроуфорд выиграл «Формулу-2» в Баку видео, фото; обновлено 12:07
12:07 1917
Эрдоган перед вылетом в Америку сделал заявления
Эрдоган перед вылетом в Америку сделал заявления новость дополнена
11:59 2208
Американцы обвиняют Россию
Американцы обвиняют Россию
11:28 1855
Российские беспилотники «превращают в кошмар» поставки для ВСУ
Российские беспилотники «превращают в кошмар» поставки для ВСУ пишет The Wall Street Journal
11:16 2609
Азербайджан в Европе нарасхват
Азербайджан в Европе нарасхват ...и немецкая волна
10:48 3155
Египет объявил Израиль врагом
Египет объявил Израиль врагом наш комментарий, все еще актуально
20 сентября 2025, 22:49 5386
Если у саудита зачешется спина, он зовет филиппинца… Если угроза - пакистанца
Если у саудита зачешется спина, он зовет филиппинца… Если угроза - пакистанца новый поворот
10:16 2355
Макрон награждает за кровь и руины
Макрон награждает за кровь и руины наш комментарий, все еще актуально
20 сентября 2025, 20:51 3737
Атака на европейские аэропорты
Атака на европейские аэропорты объектив haqqin.az
10:40 2485
В Нью-Йорке арестовывают как в Москве
В Нью-Йорке арестовывают как в Москве объектив haqqin.az
10:30 2252

