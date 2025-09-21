Британские Typhoon патрулируют небо Польши

Британские истребители начали патрулировать небо над Польшей, совершив свой первый вылет в рамках миссии НАТО «Восточный страж» по защите воздушного пространства страны.

В сообщении на сайте британского правительства говорится, что миссия направлена на укрепление обороны западного альянса после вторжения российских беспилотников в этом месяце. Сообщается, что два истребителя Royal Air Force Typhoon вылетели с британской военной базы в Восточной Англии в пятницу вечером, чтобы патрулировать польское небо и сдерживать и защищаться от воздушных угроз со стороны России, включая беспилотники, после чего вернулись в Великобританию ранним утром в субботу.

Британское правительство заявило, что это было ответом на «наиболее значительное нарушение» воздушного пространства НАТО со стороны России с момента начала полномасштабной войны в Украине.