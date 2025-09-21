Азербайджан в Европе нарасхват

«Долгосрочные контракты SOCAR с немецкими компаниями Uniper и SEFE обеспечивают поставки в объеме 3 миллиардов кубометров газа ежегодно. Эта цифра соответствует примерно четверти азербайджанских поставок в Европейский союз».

Сегодня почти четверть всех объемов, поступающих по Южному газовому коридору, закупается Германией, что придает двустороннему сотрудничеству стратегическое измерение.

Германские компании закрепляют за собой статус одного из ключевых покупателей азербайджанского газа в Европе.

Контракт с Uniper действует с 31 декабря 2020 года сроком на 25 лет и предусматривает поставку не менее полутора миллиардов кубометров в год. Компания SEFE (Securing Energy for Europe), ранее известная как Gazprom Germania и национализированная правительством ФРГ в 2022 году после начала войны России в Украине, подписала с SOCAR в июне 2025 года десятилетнее соглашение об импорте еще полутора миллиардов кубометров ежегодно. Поставки по этой линии уже начались: газ поступает в Германию с территории Италии — конечного пункта Южного газового коридора. В перспективе для оптимизации логистики и исполнения обязательств перед SEFE возможно использование схем свопов с другими европейскими государствами.

Не исключено, что после планируемой приватизации SEFE в 2028–2029 годах параметры поставок будут пересмотрены.

Список европейских покупателей азербайджанского газа достаточно широк: Италия и Болгария занимают ведущие позиции, также это Греция, Румыния, Венгрия, Хорватия, Сербия, Словения, Словакия, Северная Македония и Германия. За пределами Евросоюза стабильными клиентами остаются Турция и Грузия, начавшие получать азербайджанский газ еще в 2007 году.

Спрос на азербайджанское «голубое топливо» продолжает расти. Заместитель министра энергетики Азербайджана Орхан Зейналов ранее отмечал, что четырнадцать стран запрашивают дополнительные объемы в размере 14 миллиардов кубометров сверх действующих поставок. Однако официальный Баку настаивает на заключении долгосрочных контрактов сроком не менее десяти лет. В ближайшие пять лет Азербайджан намерен нарастить экспорт еще на 8 миллиардов кубометров.