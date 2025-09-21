Азербайджан в Европе нарасхват

Германские компании закрепляют за собой статус одного из ключевых покупателей азербайджанского газа в Европе.
Сегодня почти четверть всех объемов, поступающих по Южному газовому коридору, закупается Германией, что придает двустороннему сотрудничеству стратегическое измерение.
Посол Азербайджана в ФРГ Насими Агаев, выступая на газовой конференции в Берлине, организованной изданием Handelsblatt, подчеркнул:
«Долгосрочные контракты SOCAR с немецкими компаниями Uniper и SEFE обеспечивают поставки в объеме 3 миллиардов кубометров газа ежегодно. Эта цифра соответствует примерно четверти азербайджанских поставок в Европейский союз».
Контракт с Uniper действует с 31 декабря 2020 года сроком на 25 лет и предусматривает поставку не менее полутора миллиардов кубометров в год. Компания SEFE (Securing Energy for Europe), ранее известная как Gazprom Germania и национализированная правительством ФРГ в 2022 году после начала войны России в Украине, подписала с SOCAR в июне 2025 года десятилетнее соглашение об импорте еще полутора миллиардов кубометров ежегодно. Поставки по этой линии уже начались: газ поступает в Германию с территории Италии — конечного пункта Южного газового коридора. В перспективе для оптимизации логистики и исполнения обязательств перед SEFE возможно использование схем свопов с другими европейскими государствами.
Не исключено, что после планируемой приватизации SEFE в 2028–2029 годах параметры поставок будут пересмотрены.
Список европейских покупателей азербайджанского газа достаточно широк: Италия и Болгария занимают ведущие позиции, также это Греция, Румыния, Венгрия, Хорватия, Сербия, Словения, Словакия, Северная Македония и Германия. За пределами Евросоюза стабильными клиентами остаются Турция и Грузия, начавшие получать азербайджанский газ еще в 2007 году.
Спрос на азербайджанское «голубое топливо» продолжает расти. Заместитель министра энергетики Азербайджана Орхан Зейналов ранее отмечал, что четырнадцать стран запрашивают дополнительные объемы в размере 14 миллиардов кубометров сверх действующих поставок. Однако официальный Баку настаивает на заключении долгосрочных контрактов сроком не менее десяти лет. В ближайшие пять лет Азербайджан намерен нарастить экспорт еще на 8 миллиардов кубометров.
В своем выступлении посол Насими Агаев обратил внимание на динамику последних лет. По его словам, в прошлом году общий объем экспорта азербайджанского газа достиг рекордных 25,3 миллиарда кубометров, из которых 13 миллиардов пришлись на Европу. За два года Азербайджан увеличил поставки в ЕС более чем на 50 процентов, сделав это исключительно за счет собственных ресурсов и оказав партнерам в разгар энергетического кризиса существенную поддержку.
При этом высокопоставленный дипломат отметил, что, несмотря на геополитические риски, Азербайджан не прекращал поставки, демонстрируя надежность как энергетический партнер. Одновременно Баку готовит «Южный газовый коридор» к будущему использованию водорода и активно развивает проекты в сфере возобновляемой энергетики: заключены соглашения о строительстве ветровых и солнечных станций суммарной мощностью более 10 гигаватт.
Для Азербайджана Германия рассматривается не только как один из крупнейших потребителей газа, но и как лидер Европейского союза в области возобновляемых источников энергии. Именно поэтому в Баку придают особое значение опыту ФРГ в «зеленой» энергетике, рассматривая его как важное дополнение к текущему газовому партнерству.