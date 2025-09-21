USD 1.7000
Аднана Ахмедзаде обвинили в подрыве экономической стабильности страны
Аднана Ахмедзаде обвинили в подрыве экономической стабильности страны

Гран-при Азербайджана: Макс Ферстаппен уверенно лидирует

видео, фото; обновлено 15:51
Эльмир Алиев, отдел спорта
15:51 3827

Половина гонки уже прошла. После 25 кругов по-прежнему лидирует пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

На семь секунд отстает испанец Карлос Сайнс из «Уильямс». Британец Джордж Расселл («Мерседес») на третьей позиции.

*** 15:24

10 из 51-го круга позади.

Лидирует Макс Ферстаппен. Карлос Сайнс на второй позиции. На третьей - Лиам Лоусон.

*** 15:04

Гран-при Азербайджана стартовал!

Победитель прошлогодней гонки в Баку Оскар Пиастри выбыл из борьбы на первом круге. Он впервые в этом сезоне остался без очков.

*** 14:45

Прозвучал гимн Азербайджана в исполнении Алима и Ферганы Гасымовых.

Главная гонка уик-энда скоро начнется.

Полу-позишн у Макса Ферстаппена.

Лидер сезона Ландо Норрис занял в квалификации 7-е место.

*** 12:07

Американец Джек Кроуфорд из французской команды Dams Lucas Oil выиграл бакинскую гонку «Формулы-2».

*** 11:14

А вот и первый въезд в стену.

Норвежец Мартиниус Стенсхорн залетел в барьер на первом повороте.

*** 11:06

В Баку началась основная гонка «Формулы-2».

Пилоты проедут 29 кругов. Если участники не уложатся в час времени, то соревнование будет остановлено.

Напомним, спринтерскую гонку в «Ф-2» вчера выиграл швед Дино Беганович из британской команды Hitech TGR.

