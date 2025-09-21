Гран-при Азербайджана: Макс Ферстаппен уверенно лидирует

Половина гонки уже прошла. После 25 кругов по-прежнему лидирует пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.
На семь секунд отстает испанец Карлос Сайнс из «Уильямс». Британец Джордж Расселл («Мерседес») на третьей позиции.
*** 15:24
10 из 51-го круга позади.
Лидирует Макс Ферстаппен. Карлос Сайнс на второй позиции. На третьей - Лиам Лоусон.
*** 15:04
Гран-при Азербайджана стартовал!
Победитель прошлогодней гонки в Баку Оскар Пиастри выбыл из борьбы на первом круге. Он впервые в этом сезоне остался без очков.
El lider del mundial fuera de carrera! #F1 pic.twitter.com/VcgLequaZy— BoxInThisLap (@BoxInThisLap) September 21, 2025
*** 14:45
Прозвучал гимн Азербайджана в исполнении Алима и Ферганы Гасымовых.
Главная гонка уик-энда скоро начнется.
Полу-позишн у Макса Ферстаппена.
Лидер сезона Ландо Норрис занял в квалификации 7-е место.
😂 Carlos Sainz y Antonelli no pueden contener la sonrisa durante el himno de Azerbaiyán#F1 #AzerbaijanGP 🇦🇿 pic.twitter.com/j04OivTe9v— Fórmula Directa (@FormulaDirecta) September 21, 2025
*** 12:07
Американец Джек Кроуфорд из французской команды Dams Lucas Oil выиграл бакинскую гонку «Формулы-2».
*** 11:14
А вот и первый въезд в стену.
Норвежец Мартиниус Стенсхорн залетел в барьер на первом повороте.
💥 ¡Primer accidente del día en la F2!— Fórmula Directa (@FormulaDirecta) September 21, 2025
Stenshorne se ha ido contra las protecciones en su intento de adelantar a Pepe Martí.#F2 #AzerbaijanGP 🇦🇿 pic.twitter.com/1kKpczMkIq
*** 11:06
В Баку началась основная гонка «Формулы-2».
Пилоты проедут 29 кругов. Если участники не уложатся в час времени, то соревнование будет остановлено.
Напомним, спринтерскую гонку в «Ф-2» вчера выиграл швед Дино Беганович из британской команды Hitech TGR.