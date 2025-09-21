«Моссад» убивает шепотом

Эта история напоминает политический триллер. Разница лишь в том, что ее детали — не плод воображения писателя, а реальность современного Ближнего Востока. В шиитских кварталах Бейрута до сих пор вспоминают день, когда несколько мужчин с тяжелыми пластиковыми сумками не спеша прошли через рынок Харет Харик. Один торговец овощами говорил: «Я подумал, что это инженеры или электрики, которых наняла мэрия». На самом деле это были агенты «Моссада». Их легенда была проста до гениальности: проверка электропроводки. Даже удостоверения с печатями Министерства энергетики Ливана выглядели так убедительно, что охранники не задержали их ни на секунду. Сами агенты прекрасно понимали: если их разоблачат — смерть, а если устройства будут обнаружены, удар по репутации Израиля будет не менее страшен, чем казнь.

Ликвидация Хасана Насраллы стала поворотным моментом войны, и постепенно всплывают детали операции, которые звучат как вызов здравому смыслу. По официальным данным, бессменного лидера «Хезболлы» уничтожили 83 авиабомбы, сброшенные истребителями F-15I и F-16I. Но задолго до удара в самую Дахию, в окружение, казавшееся неприступным, проникли агенты «Моссада» и установили в подземном комплексе особые устройства. Это были не просто диверсионные закладки, а результат многолетних разработок — сплав военной инженерии, технологий компаний Rafael и Elbit и стратегических расчетов, связанных не только с Ливаном, но и с иранской ядерной программой. Позже стало известно: за несколько минут до выхода один из агентов написал жене: «Если со мной что-то случится, знай, я сделал все, чтобы наши дети жили в мире». Ответа он не дождался — связь уже была отключена. В кармане у каждого был маленький флакон с ядом — последняя страховка, чтобы не попасть в руки «Хезболлы» живыми. Бункер, куда они направлялись, считался святая святых. Под жилым домом скрывался целый подземный комплекс: вентиляционные шахты, комнаты отдыха, зал для видеоконференций с Тегераном. Именно туда агенты спрятали крошечные датчики — «невидимые глаза», как называли их израильские инженеры. Эти устройства передавали координаты в реальном времени, превращая американские бомбы BLU-109 в оружие ювелирной точности. Даже отклонение на метр означало бы провал, но технология позволила ударить в самую сердцевину.

Говорили, что незадолго до бомбежки какие-то «неизвестные люди» исчезли из квартала. В одном кафе клялись: «Они ушли за десять минут до того, как земля содрогнулась». Одни утверждали, что агенты выехали под видом скорой помощи, другие — что это были вовсе не израильтяне, а арабы, работающие на «Моссад». Легенда обросла слухами, и каждый новый пересказ делал ее еще более пугающей. Спустя несколько минут после того, как «электрики» покинули квартал, небо над Дахией прорезали истребители. В 18:20 подземный зал, где находился Насралла, превратился в гробницу. Вместе с ним погибли генерал КСИР Аббас Нильфрушан и Али Карки, которого называли преемником лидера. Операция «Новый порядок» стала кульминацией месяца последовательных ударов, которыми Израиль шаг за шагом обезглавливал командование «Хезболлы». Погребенный бункер оказался важнее сотен обстрелянных позиций. Он доказал: «Моссад» способен проникнуть туда, куда по всем правилам проникнуть невозможно. Старый полевой командир «Хезболлы» сказал после удара: «Мы верили, что Хасан — наш щит. А оказалось, что его бункер был его могилой». Эта история — не только о храбрости агентов или мощи авиации. Она о редком совпадении факторов: технологического превосходства и фатальных ошибок самого Насраллы, ставшего пленником собственных догм. Его «система уравнений», по которой каждая атака Израиля требовала симметричного ответа, обернулась ловушкой. Он продолжал верить в предсказуемость врага и не уловил момент, когда целью стали именно он и его окружение.

Израильские политики долго колебались. Одни требовали удара еще в октябре 2023 года, другие опасались войны с Ираном и давления США. Решение было принято в последнюю минуту — практически на борту самолета Нетаньяху, летевшего на Генеральную Ассамблею ООН. Сомнения и бюрократические паузы могли сорвать все, но случай, разведданные и жесткость руководителей «Моссада» совпали в одной точке. Результат ошеломил регион. «Хезболла», десятилетиями считавшаяся «государством в государстве», лишилась центральной фигуры, «генерального директора шиитской оси». Удар оказался не только физическим, но и символическим: пал человек, считавшийся неуязвимым. Сегодня в Бейруте шепчутся, что устройства, заложенные агентами «Моссада», до сих пор излучают сигналы. Для простых ливанцев это стало метафорой: если «Моссад» смог прийти в самое сердце крепости, значит, он может прийти куда угодно. На Западе историю восприняли иначе. В Лондоне, Париже и Вашингтоне предпочли не аплодировать публично, но в закрытых кабинетах признавали: Израиль совершил беспрецедентную операцию. Там говорили не о героизме, а о том, что на Ближнем Востоке больше нет понятий «недосягаемая цель» и «неприступная крепость». Убийство Насраллы стало не только ликвидацией лидера террористической организации, но и холодным напоминанием: Израиль способен достать врага где угодно.