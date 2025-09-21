Российские беспилотники «превращают в кошмар» поставки для ВСУ

Издание отмечает, что дороги в 32 километрах от ближайших российских позиций, которые долгое время считались безопасными для украинцев, теперь регулярно подвергаются атакам. Россияне выбирают «участок дороги и превращает его в кошмар. Каждая проезжающая машина попадает под обстрел», рассказывает один из украинских военных.

В последние месяцы Россия стала применять новые методы для расширения радиуса действия своих ударных беспилотников и постоянного контроля над украинской логистикой, пытаясь не допустить попадания людей и грузов на фронт, говорится в публикации The Wall Street Journal.

В ответ бойцы ВСУ адаптируются, устанавливая противодроновые сетки на путях снабжения, передвигаясь по ночам и используя небольшие автомобили вместо грузовиков. Тем не менее, стремление России вывести из строя логистику «усугубляет существующий дефицит всего — от воды до боеприпасов и, особенно, живой силы — вдоль линии фронта, еще больше затрудняя перемещение грузов в окопы и из них», пишет WSJ.

«Год назад подобные удары были эпизодическими, — сказал подполковник Дмитрий Запорожец из 11-го армейского корпуса ВС Украины. — Сейчас мы сталкиваемся с систематическими волнами атак, нацеленными на логистические пути, склады, подъездные пути к городам и пути эвакуации».

Как пишет WSJ, теперь Россия может угрожать украинским дорогам дальше от линии фронта, чем раньше. Оптоволоконные беспилотники могут преодолевать более 19 километров за линией фронта. Кроме того, украинские военные заявили изданию, что в последние месяцы российские силы начали применять новую тактику: тяжелые беспилотники типа «матка» вылетают далеко за линию контроля и выпускают более мелкие взрывоопасные беспилотники, которые затем атакуют украинскую технику. «Матка» также служит ретрансляционной антенной, обеспечивая связь беспилотников с пилотами. Хотя расстояние до 32 километров уже находится в пределах досягаемости артиллерии, беспилотники гораздо точнее, особенно по движущимся целям, таким как грузовики с грузами. Один из украинских военных рассказывает, что сети для беспилотников не стали постоянным решением проблемы — российские беспилотники часто пытаются ударить по столбам, на которых они установлены, обрушивая сетку и превращая ее в препятствие на дороге.

По словам медиков, состояние дорог вблизи фронта серьезно ухудшилось, что затрудняет доступ к раненым солдатам и сохранение их жизни на пути к месту происшествия.