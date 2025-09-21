USD 1.7000
EUR 2.0017
RUB 2.0433
Подписаться на уведомления
Аднана Ахмедзаде обвинили в подрыве экономической стабильности страны
Новость дня
Аднана Ахмедзаде обвинили в подрыве экономической стабильности страны

Американцы обвиняют Россию

11:28 1857

Миссия США при НАТО в своем аккаунте социальной сети X обвинила Россию в нарушении воздушного пространства Эстонии.

«Мы решительно осуждаем нарушение Россией воздушного пространства Эстонии. Мы твердо стоим на стороне наших эстонских союзников и будем решительно защищать всю территорию альянса», — говорится в публикации.

Вечером 19 сентября Генштаб Эстонии заявил, что три российских истребителя нарушили воздушное пространство страны вблизи острова Вайндло в Финском заливе Балтийского моря. В связи со случившемся временного поверенного РФ в Эстонии вызвали в МИД и вручили ему ноту протеста. НАТО подтвердила вторжение российских истребителей в воздушное пространство Эстонии, назвав инцидент «еще одним примером безрассудного поведения России и способности НАТО ответить на него». Президент США Дональд Трамп сказал, что ему скоро доложат подробности случившегося: «Мне это не нравится. Мне не нравится, когда так происходит. Могут быть большие проблемы». В Минобороны РФ ответили, что три истребителя МиГ-31 в пятницу совершили «плановый перелет» из Карелии на аэродром в Калининградскую область. Ведомство утверждает, что полет «проходил в строгом соответствии с международными правилами, не нарушая границ других государств».

Россияне продвигаются в трех областях Украины
Россияне продвигаются в трех областях Украины
13:28 75
Американец Кроуфорд выиграл «Формулу-2» в Баку
Американец Кроуфорд выиграл «Формулу-2» в Баку видео, фото; обновлено 12:07
12:07 1918
Эрдоган перед вылетом в Америку сделал заявления
Эрдоган перед вылетом в Америку сделал заявления новость дополнена
11:59 2210
Американцы обвиняют Россию
Американцы обвиняют Россию
11:28 1858
Российские беспилотники «превращают в кошмар» поставки для ВСУ
Российские беспилотники «превращают в кошмар» поставки для ВСУ пишет The Wall Street Journal
11:16 2612
Азербайджан в Европе нарасхват
Азербайджан в Европе нарасхват ...и немецкая волна
10:48 3160
Египет объявил Израиль врагом
Египет объявил Израиль врагом наш комментарий, все еще актуально
20 сентября 2025, 22:49 5386
Если у саудита зачешется спина, он зовет филиппинца… Если угроза - пакистанца
Если у саудита зачешется спина, он зовет филиппинца… Если угроза - пакистанца новый поворот
10:16 2359
Макрон награждает за кровь и руины
Макрон награждает за кровь и руины наш комментарий, все еще актуально
20 сентября 2025, 20:51 3737
Атака на европейские аэропорты
Атака на европейские аэропорты объектив haqqin.az
10:40 2486
В Нью-Йорке арестовывают как в Москве
В Нью-Йорке арестовывают как в Москве объектив haqqin.az
10:30 2253

ЭТО ВАЖНО

Россияне продвигаются в трех областях Украины
Россияне продвигаются в трех областях Украины
13:28 75
Американец Кроуфорд выиграл «Формулу-2» в Баку
Американец Кроуфорд выиграл «Формулу-2» в Баку видео, фото; обновлено 12:07
12:07 1918
Эрдоган перед вылетом в Америку сделал заявления
Эрдоган перед вылетом в Америку сделал заявления новость дополнена
11:59 2210
Американцы обвиняют Россию
Американцы обвиняют Россию
11:28 1858
Российские беспилотники «превращают в кошмар» поставки для ВСУ
Российские беспилотники «превращают в кошмар» поставки для ВСУ пишет The Wall Street Journal
11:16 2612
Азербайджан в Европе нарасхват
Азербайджан в Европе нарасхват ...и немецкая волна
10:48 3160
Египет объявил Израиль врагом
Египет объявил Израиль врагом наш комментарий, все еще актуально
20 сентября 2025, 22:49 5386
Если у саудита зачешется спина, он зовет филиппинца… Если угроза - пакистанца
Если у саудита зачешется спина, он зовет филиппинца… Если угроза - пакистанца новый поворот
10:16 2359
Макрон награждает за кровь и руины
Макрон награждает за кровь и руины наш комментарий, все еще актуально
20 сентября 2025, 20:51 3737
Атака на европейские аэропорты
Атака на европейские аэропорты объектив haqqin.az
10:40 2486
В Нью-Йорке арестовывают как в Москве
В Нью-Йорке арестовывают как в Москве объектив haqqin.az
10:30 2253
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться