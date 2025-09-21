Американцы обвиняют Россию

Миссия США при НАТО в своем аккаунте социальной сети X обвинила Россию в нарушении воздушного пространства Эстонии.

«Мы решительно осуждаем нарушение Россией воздушного пространства Эстонии. Мы твердо стоим на стороне наших эстонских союзников и будем решительно защищать всю территорию альянса», — говорится в публикации.

Вечером 19 сентября Генштаб Эстонии заявил, что три российских истребителя нарушили воздушное пространство страны вблизи острова Вайндло в Финском заливе Балтийского моря. В связи со случившемся временного поверенного РФ в Эстонии вызвали в МИД и вручили ему ноту протеста. НАТО подтвердила вторжение российских истребителей в воздушное пространство Эстонии, назвав инцидент «еще одним примером безрассудного поведения России и способности НАТО ответить на него». Президент США Дональд Трамп сказал, что ему скоро доложат подробности случившегося: «Мне это не нравится. Мне не нравится, когда так происходит. Могут быть большие проблемы». В Минобороны РФ ответили, что три истребителя МиГ-31 в пятницу совершили «плановый перелет» из Карелии на аэродром в Калининградскую область. Ведомство утверждает, что полет «проходил в строгом соответствии с международными правилами, не нарушая границ других государств».