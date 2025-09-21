Генерала Лапина уволили из армии: будет помощником главы Татарстана

Генерал Лапин будет назначен помощником главы Татарстана, накануне сообщил «Татар-информ».

Раис Татарстана Рустам Минниханов 19 сентября официально вступил на новый срок после того, как выиграл выборы. По данным «Татар-информ», Лапин будет отвечать на посту помощника раиса за работу по сопровождению участников войны против Украины и их семей, а также оформление на службу по контракту, социальную и медицинскую реабилитацию, интеграцию вернувшихся военных.

Лапин в 2017 году был назначен начальником штаба группировки российских войск в Сирии, в ноябре того же года возглавил командование Центрального военного округа. С октября 2018-го по январь 2019-го командовал группировкой войск в Сирии. В 2022 году Лапин командовал Центральным военным округом и группировкой «Центр». Позднее Лапин был переведен на должность начальника Главного штаба — первого заместителя главнокомандующего Сухопутными войсками, затем командовал войсками Ленинградского военного округа и возглавлял группировку «Север».