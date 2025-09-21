Шпионский скандал в Австрии

Согласно информации издания, он регулярно встречался с сотрудником посольства РФ, которого западные спецслужбы подозревают в работе на ФСБ.

Управление государственной безопасности и разведки Австрии (DSN) несколько месяцев следило за управляющим, чье имя не раскрывается. По постановлению суда в его доме был проведен обыск. Было обнаружено множество секретных документов, говорится в материале. В настоящее время мужчина находится на свободе. Profil сообщает, что у подозреваемого есть гражданство одной из восточноевропейских стран.

Судебные органы попросили МИД России снять дипломатическую неприкосновенность с сотрудника российского посольства, с которым встречался топ-менеджер OMV. МИД Австрии вызвал временного поверенного в делах России, передает радиостанция ÖRF. Сообщается, что российской стороне предложено лишить сотрудника посольства, с которым встречался работник OMV, дипломатического иммунитета. В случае невыполнения этого требования в установленный срок дипломата объявят персоной нон грата, и он вынужден будет покинуть страну.

OMV заявила, что контракт с сотрудником расторгнут немедленно, и компания сотрудничает с властями. По информации Profil, уволенный менеджер пользовался высоким доверием и был направлен в качестве прикомандированного в Национальную нефтяную компанию Абу-Даби (ADNOC) — одного из ключевых акционеров OMV. Он также обладал сведениями о совместных проектах Borealis и Borouge — нефтехимических дочерних компаний, о которых OMV и ADNOC недавно договорились.

OMV — частично государственная компания, которая до недавнего времени была партнером российского «Газпрома». В ней работает свыше 20 тыс. сотрудников, среди которых немало выходцев из России, пишет Profil. Компания управляет единственным в Австрии нефтеперерабатывающим заводом в Швехате, который также является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в Европе.