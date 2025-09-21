USD 1.7000
EUR 2.0017
RUB 2.0433
Аднана Ахмедзаде обвинили в подрыве экономической стабильности страны
Аднана Ахмедзаде обвинили в подрыве экономической стабильности страны

Дожди, град, ветер: погода в Азербайджане

12:56 566

В понедельник, 22 сентября, в первой половине дня в Баку и на Апшеронском полуострове местами пройдут кратковременные дожди, временами пасмурно, умеренный северо-западный ветер днем сменится на северо-восточный. Об этом сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Температура воздуха ночью составит 16-18, днем - 19-22 градуса тепла. Атмосферное давление повысится с 766 до 768 мм ртутного столба. Относительная влажность 70-80%.

В регионах Азербайджана местами дожди с грозами, возможны ливни и град. В высокогорье выпадет снег. К вечеру осадки постепенно прекратятся. Прогнозируется умеренный западный ветер. Температура воздуха ночью составит 13-17, днем - 17-21 градус тепла, в горах ночью - 0-4, днем - 4-9 градусов тепла.

Россияне продвигаются в трех областях Украины
Россияне продвигаются в трех областях Украины
13:28 95
Американец Кроуфорд выиграл «Формулу-2» в Баку
Американец Кроуфорд выиграл «Формулу-2» в Баку видео, фото; обновлено 12:07
12:07 1924
Эрдоган перед вылетом в Америку сделал заявления
Эрдоган перед вылетом в Америку сделал заявления новость дополнена
11:59 2226
Американцы обвиняют Россию
Американцы обвиняют Россию
11:28 1862
Российские беспилотники «превращают в кошмар» поставки для ВСУ
Российские беспилотники «превращают в кошмар» поставки для ВСУ пишет The Wall Street Journal
11:16 2617
Азербайджан в Европе нарасхват
Азербайджан в Европе нарасхват ...и немецкая волна
10:48 3167
Египет объявил Израиль врагом
Египет объявил Израиль врагом наш комментарий, все еще актуально
20 сентября 2025, 22:49 5390
Если у саудита зачешется спина, он зовет филиппинца… Если угроза - пакистанца
Если у саудита зачешется спина, он зовет филиппинца… Если угроза - пакистанца новый поворот
10:16 2364
Макрон награждает за кровь и руины
Макрон награждает за кровь и руины наш комментарий, все еще актуально
20 сентября 2025, 20:51 3737
Атака на европейские аэропорты
Атака на европейские аэропорты объектив haqqin.az
10:40 2496
В Нью-Йорке арестовывают как в Москве
В Нью-Йорке арестовывают как в Москве объектив haqqin.az
10:30 2255

