Дожди, град, ветер: погода в Азербайджане

В понедельник, 22 сентября, в первой половине дня в Баку и на Апшеронском полуострове местами пройдут кратковременные дожди, временами пасмурно, умеренный северо-западный ветер днем сменится на северо-восточный. Об этом сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Температура воздуха ночью составит 16-18, днем - 19-22 градуса тепла. Атмосферное давление повысится с 766 до 768 мм ртутного столба. Относительная влажность 70-80%.

В регионах Азербайджана местами дожди с грозами, возможны ливни и град. В высокогорье выпадет снег. К вечеру осадки постепенно прекратятся. Прогнозируется умеренный западный ветер. Температура воздуха ночью составит 13-17, днем - 17-21 градус тепла, в горах ночью - 0-4, днем - 4-9 градусов тепла.