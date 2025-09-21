USD 1.7000
Трамп требует от генпрокурора привлечь к ответственности своих противников

13:15 151

Президент США Дональд Трамп в нескольких публикациях в соцсети Truth Social потребовал, чтобы генеральный прокурор Пэм Бонди немедленно привлекла к ответственности его политических противников, сообщает WP.

В частности, Трамп назвал генпрокурора Нью-Йорка Летицию Джеймс, бывшего директора ФБР Джеймса Коми и сенатора-демократа Адама Шиффа.

Линдси Халлиган

«Пэм: Я просмотрел более 30 заявлений и постов, в которых говорилось, что, по сути, [повторяется] та же старая история, что и в прошлый раз: только разговоры и никаких действий. Ничего не делается. А как же Коми, Адам Шифф, Летиция??? Они все виновны, но ничего не сделано. <...> Мы не можем больше откладывать, это убивает нашу репутацию и доверие. Они дважды объявляли мне импичмент и предъявляли мне обвинения (пять раз!) НИ ЗА ЧТО. ПРАВОСУДИЕ ДОЛЖНО ВОСТОРЖЕСТВОВАТЬ, НЕМЕДЛЕННО!!!» - говорится в публикации Трампа.

Еще в одном своем посте Трамп назвал Пэм Бонди «очень умной», но «осторожной», добавив, что ей нужен «жесткий прокурор в Восточном округе Вирджинии». На пост последнего он предложил Линдси Халлиган — своего бывшего адвоката, которая представляла интересы Трампа в судебном процессе, посвященном обыскам ФБР в его резиденции Мар-а-Лаго по делу о нарушении правил обращения с секретными документами. Сейчас Халлиган занимает должность специального помощника президента в Белом доме. Ее кандидатуру на пост прокурора в Вирджинии должен утвердить Сенат, но не ясно, будет ли она временно исполнять свои обязанности до этого момента.

Занимавший этот пост ранее Эрик Сиберт на этой неделе подал в отставку на фоне давления со стороны Трампа, который требовал от него предъявить генпрокурору Нью-Йорка Летиции Джеймс обвинение в мошенничестве с ипотекой. Сиберт, назначенный Трампом и первоначально рекомендованный советниками губернатора-республиканца Глена Янгкина, также недавно отказался от судебного преследования Коми.

Джеймс и ее адвокаты назвали расследование в отношении недвижимости безосновательным и наглым примером использования администрацией Трампа Министерства юстиции для «политической мести».

Отдельное обвинение в мошенничестве с ипотекой против Шиффа касается дома, который он приобрел в штате Мэриленд.

Трамп критикует Джеймс после того, как она выдвинула уголовные обвинения против его бизнес-империи в Нью-Йорке. В прошлом месяце Апелляционный суд Нью-Йорка отменил штраф для Трампа в размере примерно $500 миллионов, но отказался полностью закрыть дело.

