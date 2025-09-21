USD 1.7000
Аднана Ахмедзаде обвинили в подрыве экономической стабильности страны
Эрдоган ответил оппозиции: Обсуждаем сделки с Трампом, а не с его сыном

Турция обсуждает сделки с президентом США Дональдом Трампом, а не с его сыном, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган перед вылетом в США, где он примет участие в Генассамблее ООН, его выступление ожидается 23 сентября.

Ранее глава оппозиционной Республиканской народной партии (РНП) Турции Озгюр Озель утверждал, что Эрдоган, принявший на этой неделе в Стамбуле Дональда Трампа-младшего, якобы «торговался» с ним и скрытно обсуждал торговые сделки, «бросив» Палестину в обмен на сделку о покупке 300 самолетов Boeing.

«Озель с нами был на этой встрече? Вы же не верите в такое? Этот человек постоянно выдумывает что-то... Мы дадим нужный ответ... при первой же возможности. Мы не спрашиваем мнения Озеля, когда покупаем самолеты или что-то в этом роде. Он в этом ничего не понимает. В целом, если мы осуществляем сделки с США, мы обращаемся к Трампу, а не к его сыну», - заявил Эрдоган журналистам.

ЭТО ВАЖНО

