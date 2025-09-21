Европа примет «собственные решения»

«ЕС примет собственные решения. Эта просьба связана с желанием президента [Трампа] усилить давление на Россию, чтобы добиться прекращения войны... чтобы усадить Россию за стол переговоров. Именно поэтому я только что предложила наш 19-й пакет санкций», — ответила фон дер Ляйен на вопрос о реакции ЕС на призыв Трампа.

Глава Еврокомиссии подтвердила, что Европа продолжит «координировать усилия по обе стороны Атлантики и со странами «Большой семерки». Она также подчеркнула необходимость укреплять партнерские отношения, в том числе с Индией. «С учетом растущей роли страны в обеспечении безопасности Индо-Тихоокеанского региона, более тесное сотрудничество между ЕС и Индией становится как никогда важным», — отметила фон дер Ляйен, объяснив таким образом объявление новой стратегической повестки ЕС-Индия, одним из приоритетов которой является укрепление взаимной обороны и безопасности. ЕС стремится заключить новое соглашение о свободной торговле к концу 2025 года, которое «принесет пользу предприятиям обеих сторон».

Общий размер американских тарифов для Индии после повышения на 25% в конце августа достиг 50%, что стало одним из наиболее высоких показателей. Президент США объяснил увеличение пошлин тем, что Индия продолжает покупать российскую нефть.

Вашингтон поднял пошлины на весь импорт из Китая до 145%. Пекин ввел симметричные меры в размере 125%. В мае на встречах в Женеве сторонам удалось договориться о снижении американских пошлин на китайские товары со 145% до 30%, и наоборот, китайских пошлин на продукцию из США — со 125% до 10% на 90 дней. В августе Китай и США продлили тарифную паузу еще на три месяца.