USD 1.7000
EUR 2.0017
RUB 2.0433
Подписаться на уведомления
Аднана Ахмедзаде обвинили в подрыве экономической стабильности страны
Новость дня
Аднана Ахмедзаде обвинили в подрыве экономической стабильности страны

Европа примет «собственные решения»

14:14 993

Евросоюз примет собственное решение относительно пошлин против Индии и Китая, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью бельгийской газете Le Soir после соответствующего призыва американского президента Дональда Трампа.

«ЕС примет собственные решения. Эта просьба связана с желанием президента [Трампа] усилить давление на Россию, чтобы добиться прекращения войны... чтобы усадить Россию за стол переговоров. Именно поэтому я только что предложила наш 19-й пакет санкций», — ответила фон дер Ляйен на вопрос о реакции ЕС на призыв Трампа.

Глава Еврокомиссии подтвердила, что Европа продолжит «координировать усилия по обе стороны Атлантики и со странами «Большой семерки». Она также подчеркнула необходимость укреплять партнерские отношения, в том числе с Индией. «С учетом растущей роли страны в обеспечении безопасности Индо-Тихоокеанского региона, более тесное сотрудничество между ЕС и Индией становится как никогда важным», — отметила фон дер Ляйен, объяснив таким образом объявление новой стратегической повестки ЕС-Индия, одним из приоритетов которой является укрепление взаимной обороны и безопасности. ЕС стремится заключить новое соглашение о свободной торговле к концу 2025 года, которое «принесет пользу предприятиям обеих сторон».

Общий размер американских тарифов для Индии после повышения на 25% в конце августа достиг 50%, что стало одним из наиболее высоких показателей. Президент США объяснил увеличение пошлин тем, что Индия продолжает покупать российскую нефть. 

Вашингтон поднял пошлины на весь импорт из Китая до 145%. Пекин ввел симметричные меры в размере 125%. В мае на встречах в Женеве сторонам удалось договориться о снижении американских пошлин на китайские товары со 145% до 30%, и наоборот, китайских пошлин на продукцию из США — со 125% до 10% на 90 дней. В августе Китай и США продлили тарифную паузу еще на три месяца.

Гран-при Азербайджана: Макс Ферстаппен уверенно лидирует
Гран-при Азербайджана: Макс Ферстаппен уверенно лидирует видео, фото; обновлено 15:51
15:51 3831
Так гимн Азербайджана еще никто не исполнял!
Так гимн Азербайджана еще никто не исполнял! На глазах у миллионов; ВИДЕО
15:18 1402
«Моссад» убивает шепотом
«Моссад» убивает шепотом детали уникальной операции
11:20 4316
Дочь пошла против отца-президента
Дочь пошла против отца-президента вечная власть или власть вечности? все еще актуально
00:32 9288
Эрдоган ответил оппозиции: Обсуждаем сделки с Трампом, а не с его сыном
Эрдоган ответил оппозиции: Обсуждаем сделки с Трампом, а не с его сыном
13:48 1535
Россияне продвигаются в трех областях Украины
Россияне продвигаются в трех областях Украины
13:28 1740
Эрдоган перед вылетом в Америку сделал заявления
Эрдоган перед вылетом в Америку сделал заявления новость дополнена
11:59 3800
Американцы обвиняют Россию
Американцы обвиняют Россию
11:28 2942
Российские беспилотники «превращают в кошмар» поставки для ВСУ
Российские беспилотники «превращают в кошмар» поставки для ВСУ пишет The Wall Street Journal
11:16 4159
Азербайджан в Европе нарасхват
Азербайджан в Европе нарасхват ...и немецкая волна
10:48 4830
Египет объявил Израиль врагом
Египет объявил Израиль врагом наш комментарий, все еще актуально
20 сентября 2025, 22:49 5629

ЭТО ВАЖНО

Гран-при Азербайджана: Макс Ферстаппен уверенно лидирует
Гран-при Азербайджана: Макс Ферстаппен уверенно лидирует видео, фото; обновлено 15:51
15:51 3831
Так гимн Азербайджана еще никто не исполнял!
Так гимн Азербайджана еще никто не исполнял! На глазах у миллионов; ВИДЕО
15:18 1402
«Моссад» убивает шепотом
«Моссад» убивает шепотом детали уникальной операции
11:20 4316
Дочь пошла против отца-президента
Дочь пошла против отца-президента вечная власть или власть вечности? все еще актуально
00:32 9288
Эрдоган ответил оппозиции: Обсуждаем сделки с Трампом, а не с его сыном
Эрдоган ответил оппозиции: Обсуждаем сделки с Трампом, а не с его сыном
13:48 1535
Россияне продвигаются в трех областях Украины
Россияне продвигаются в трех областях Украины
13:28 1740
Эрдоган перед вылетом в Америку сделал заявления
Эрдоган перед вылетом в Америку сделал заявления новость дополнена
11:59 3800
Американцы обвиняют Россию
Американцы обвиняют Россию
11:28 2942
Российские беспилотники «превращают в кошмар» поставки для ВСУ
Российские беспилотники «превращают в кошмар» поставки для ВСУ пишет The Wall Street Journal
11:16 4159
Азербайджан в Европе нарасхват
Азербайджан в Европе нарасхват ...и немецкая волна
10:48 4830
Египет объявил Израиль врагом
Египет объявил Израиль врагом наш комментарий, все еще актуально
20 сентября 2025, 22:49 5629
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться