Аднана Ахмедзаде обвинили в подрыве экономической стабильности страны
Аднана Ахмедзаде обвинили в подрыве экономической стабильности страны

Боевики ХАМАС массово бегут из Газы

15:17 562

Несмотря на угрозы руководства ХАМАС и приказ не покидать город Газа, местные жители сообщают, что боевики движения массово покидают город, среди них полевые командиры среднего звена. Об этом передает в воскресенье, 21 сентября, израильский 12-й телеканал.

Источники телеканала в секторе Газа сообщают, что с началом наземного наступления ЦАХАЛ боевики отказываются подчиняться приказам своего командования и массово покидают Газу вместе со своими семьями, скрываясь в толпе мирного населения.

По оценкам ЦАХАЛ, большинство боевиков ХАМАС находится не в городе Газа, а в центральных лагерях вместе с десятками тысяч перемещенных лиц.

Углубление военной операции, а также опасения полного разрушения Газы привели к тому, что более полумиллиона жителей покинули город. В ближайшие дни ожидается усиление военной операции ЦАХАЛ: к двум уже действующим в районе города Газа и внутри него дивизиям присоединится еще одна. Израиль считает следующие две недели критическими и ожидает, что в течение этого времени США представят новый план возможного соглашения с ХАМАС.

Гран-при Азербайджана: Макс Ферстаппен уверенно лидирует
Гран-при Азербайджана: Макс Ферстаппен уверенно лидирует видео, фото; обновлено 15:51
15:51 3832
Так гимн Азербайджана еще никто не исполнял!
Так гимн Азербайджана еще никто не исполнял! На глазах у миллионов; ВИДЕО
15:18 1410
«Моссад» убивает шепотом
«Моссад» убивает шепотом детали уникальной операции
11:20 4320
Дочь пошла против отца-президента
Дочь пошла против отца-президента вечная власть или власть вечности? все еще актуально
00:32 9288
Эрдоган ответил оппозиции: Обсуждаем сделки с Трампом, а не с его сыном
Эрдоган ответил оппозиции: Обсуждаем сделки с Трампом, а не с его сыном
13:48 1537
Россияне продвигаются в трех областях Украины
Россияне продвигаются в трех областях Украины
13:28 1742
Эрдоган перед вылетом в Америку сделал заявления
Эрдоган перед вылетом в Америку сделал заявления новость дополнена
11:59 3801
Американцы обвиняют Россию
Американцы обвиняют Россию
11:28 2945
Российские беспилотники «превращают в кошмар» поставки для ВСУ
Российские беспилотники «превращают в кошмар» поставки для ВСУ пишет The Wall Street Journal
11:16 4160
Азербайджан в Европе нарасхват
Азербайджан в Европе нарасхват ...и немецкая волна
10:48 4833
Египет объявил Израиль врагом
Египет объявил Израиль врагом наш комментарий, все еще актуально
20 сентября 2025, 22:49 5630

