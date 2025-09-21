Боевики ХАМАС массово бегут из Газы

Несмотря на угрозы руководства ХАМАС и приказ не покидать город Газа, местные жители сообщают, что боевики движения массово покидают город, среди них полевые командиры среднего звена. Об этом передает в воскресенье, 21 сентября, израильский 12-й телеканал.

Источники телеканала в секторе Газа сообщают, что с началом наземного наступления ЦАХАЛ боевики отказываются подчиняться приказам своего командования и массово покидают Газу вместе со своими семьями, скрываясь в толпе мирного населения.

По оценкам ЦАХАЛ, большинство боевиков ХАМАС находится не в городе Газа, а в центральных лагерях вместе с десятками тысяч перемещенных лиц.

Углубление военной операции, а также опасения полного разрушения Газы привели к тому, что более полумиллиона жителей покинули город. В ближайшие дни ожидается усиление военной операции ЦАХАЛ: к двум уже действующим в районе города Газа и внутри него дивизиям присоединится еще одна. Израиль считает следующие две недели критическими и ожидает, что в течение этого времени США представят новый план возможного соглашения с ХАМАС.