Экстренное заседание Совбеза ООН

Совет Безопасности ООН в понедельник, 22 сентября, соберется на чрезвычайное заседание в связи с нарушением Россией воздушного пространства Эстонии 19 сентября. Об этом сообщает ERR со ссылкой на Министерство иностранных дел Эстонии.
Это первый за 34 года членства Эстонии в ООН случай, когда страна запросила созыв чрезвычайного заседания Совбеза.
«Наглым нарушением нашего воздушного пространства Россия подрывает принципы, которые важны для безопасности всех членов ООН, и поэтому важно, чтобы постоянный член Совета Безопасности ООН обсудил такие нарушения в этом же органе», – сказал министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.
По его словам, «нарушению воздушного пространства Эстонии предшествовало всего за несколько дней до этого вторжение 19 российских дронов в воздушное пространство Польши и нахождение одного российского ударного дрона в воздушном пространстве Румынии в течение одного часа. Все эти случаи являются частью более широкой схемы, с помощью которой Россия эскалирует региональную и глобальную напряженность, и такие действия России требуют международной реакции».
Цахкна добавил, что поведение России «не соответствует обязательствам, взятым на себя постоянным членом Совета Безопасности, и было бы неприемлемым для любого другого государства - члена ООН».
В пятницу, 19 сентября, три российских истребителя МИГ-31 вошли в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом и оставались там в общей сложности 12 минут. В НАТО сообщили, что осуществили перехват самолетов.