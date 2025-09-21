Экстренное заседание Совбеза ООН

Это первый за 34 года членства Эстонии в ООН случай, когда страна запросила созыв чрезвычайного заседания Совбеза.

Совет Безопасности ООН в понедельник, 22 сентября, соберется на чрезвычайное заседание в связи с нарушением Россией воздушного пространства Эстонии 19 сентября. Об этом сообщает ERR со ссылкой на Министерство иностранных дел Эстонии.

«Наглым нарушением нашего воздушного пространства Россия подрывает принципы, которые важны для безопасности всех членов ООН, и поэтому важно, чтобы постоянный член Совета Безопасности ООН обсудил такие нарушения в этом же органе», – сказал министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

По его словам, «нарушению воздушного пространства Эстонии предшествовало всего за несколько дней до этого вторжение 19 российских дронов в воздушное пространство Польши и нахождение одного российского ударного дрона в воздушном пространстве Румынии в течение одного часа. Все эти случаи являются частью более широкой схемы, с помощью которой Россия эскалирует региональную и глобальную напряженность, и такие действия России требуют международной реакции».

Цахкна добавил, что поведение России «не соответствует обязательствам, взятым на себя постоянным членом Совета Безопасности, и было бы неприемлемым для любого другого государства - члена ООН».

В пятницу, 19 сентября, три российских истребителя МИГ-31 вошли в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом и оставались там в общей сложности 12 минут. В НАТО сообщили, что осуществили перехват самолетов.