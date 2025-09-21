Впервые за 58 лет: сирийский лидер в Америке

В воскресенье, 21 сентября, в Вашингтон для участия в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН прибыл президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа, сообщает телеканал Syria TV.

Это первый визит главы Сирии в США с 1967 года. Ахмеда аш-Шараа сопровождает делегация по меньшей мере из четырех министров. Планируется, что визит продлится пять дней. Как пишет телеканал, президент встретится с сирийской общиной в США позже вечером в воскресенье.

Во время визита Ахмед аш-Шараа также обсудит восстановление дипломатических отношений между Сирией и США, включая открытие посольства в Вашингтоне. Кроме этого, ожидается выступление президента с речью на Генеральной Ассамблее, в ней он изложит свое видение новой Сирии, пишет Syria TV.

В январе 2025 года аш-Шараа возглавил Сирию после бегства в Россию Башара Асада. В середине мая Трамп встретился с аш-Шараа в Саудовской Аравии.