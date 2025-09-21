Озеля переизбрали главой крупнейшей оппозиционной партии Турции

Экс-глава РНП Кемаль Кылычдароглу не принял участия в нынешнем конгрессе, как и назначенный судом руководителем стамбульского отделения партии Гюрсель Текин.

В зале места рядом с Озгюром Озелем заняли бывший лидер партии Хикмет Четин и экс-глава МИД Турции Мурат Караялчин. В зале были развешаны портреты Мустафы Кемаля Ататюрка, Озгюра Озеля, а также мэров и членов партии, задержанных в рамках расследования в отношении них.

В понедельник суд в Анкаре перенес на 24 октября рассмотрение иска, поданного бывшим членом РНП Лютфю Савашем и рядом других исключенных из партии политиков, требовавших признать недействительными результаты конгресса, состоявшегося в ноябре 2023 года, тогда Озгюр Озель был избран новым лидером партии. Эксперты предрекают несколько вариантов исхода судебного процесса, один из них - аннулирование результатов конгресса и возвращение в руководство партии Кылычдароглу. Сам Кылычдароглу уклонялся от ответа на вопрос, готов ли он в этом случае возглавить партию.