Аднана Ахмедзаде обвинили в подрыве экономической стабильности страны
Озеля переизбрали главой крупнейшей оппозиционной партии Турции

16:16 1379

В воскресенье в Анкаре состоялся внеочередной, 22-й конгресс оппозиционной Республиканской народной партии (РНП) Турции. Основной темой съезда стали выборы нового руководителя.

В голосовании приняли участие 917 делегатов, 82 бюллетеня признаны недействительными, 835 делегатов проголосовали за переизбрание Озгюра Озеля руководителем партии, передают СМИ.

Озгюр Озель (в центре), Хикмет Четин и Мурат Караялчин

Экс-глава РНП Кемаль Кылычдароглу не принял участия в нынешнем конгрессе, как и назначенный судом руководителем стамбульского отделения партии Гюрсель Текин.

В зале места рядом с Озгюром Озелем заняли бывший лидер партии Хикмет Четин и экс-глава МИД Турции Мурат Караялчин. В зале были развешаны портреты Мустафы Кемаля Ататюрка, Озгюра Озеля, а также мэров и членов партии, задержанных в рамках расследования в отношении них.

В понедельник суд в Анкаре перенес на 24 октября рассмотрение иска, поданного бывшим членом РНП Лютфю Савашем и рядом других исключенных из партии политиков, требовавших признать недействительными результаты конгресса, состоявшегося в ноябре 2023 года, тогда Озгюр Озель был избран новым лидером партии. Эксперты предрекают несколько вариантов исхода судебного процесса, один из них - аннулирование результатов конгресса и возвращение в руководство партии Кылычдароглу. Сам Кылычдароглу уклонялся от ответа на вопрос, готов ли он в этом случае возглавить партию. 

