Аднана Ахмедзаде обвинили в подрыве экономической стабильности страны
Аднана Ахмедзаде обвинили в подрыве экономической стабильности страны

«Некоторый прогресс» на переговорах Израиля и Сирии

16:41 487

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о «некотором прогрессе» в ходе переговоров с властями Сирии. Соответствующее заявление он сделал в ходе еженедельного заседания кабмина еврейского государства.

«Наша победа в Ливане над «Хезболлой» открыла возможности, о которых мы даже не мечтали, включая возможность мира с нашими северными соседями. Мы ведем переговоры с сирийцами, есть некоторый прогресс», - заявил Нетаньяху, слова которого приводит его канцелярия.

Нетаньяху отметил, что «эти переговоры [с Сирией], как и переговоры с Ливаном, были бы невозможны без наших побед на северном и других фронтах».

Взрыв на авиабазе Баграм
Взрыв на авиабазе Баграм
18:19 51
И разгорелись бои между протурецкими арабами и курдами
И разгорелись бои между протурецкими арабами и курдами о развитии ситуации
17:16 1101
Если у саудита зачешется спина, он зовет филиппинца… Если угроза - пакистанца
Если у саудита зачешется спина, он зовет филиппинца… Если угроза - пакистанца новый поворот
10:16 3481
Канада, Австралия и Великобритания официально признали Палестину
Канада, Австралия и Великобритания официально признали Палестину обновлено 17:20
17:20 2251
Кто я, тварь дрожащая или имею право?
Кто я, тварь дрожащая или имею право? главная тема
14:50 3454
Трамп любит богатых и не любит умных
Трамп любит богатых и не любит умных наше поле зрения, все еще актуально
01:37 4641
Трамп пообещал талибам «плохие вещи». «Талибан» ответил: «Готовы воевать еще 20 лет»
Трамп пообещал талибам «плохие вещи». «Талибан» ответил: «Готовы воевать еще 20 лет» обновлено 16:35
16:35 3248
Макс Ферстаппен во второй раз в карьере выиграл Гран-при Азербайджана!
Макс Ферстаппен во второй раз в карьере выиграл Гран-при Азербайджана! видео, фото; обновлено 16:37
16:37 5682
Озеля переизбрали главой крупнейшей оппозиционной партии Турции
Озеля переизбрали главой крупнейшей оппозиционной партии Турции
16:16 1380
Так гимн Азербайджана еще никто не исполнял!
Так гимн Азербайджана еще никто не исполнял! На глазах у миллионов; ВИДЕО
15:18 4922
«Моссад» убивает шепотом
«Моссад» убивает шепотом детали уникальной операции
11:20 5242

