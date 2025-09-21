«Некоторый прогресс» на переговорах Израиля и Сирии

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о «некотором прогрессе» в ходе переговоров с властями Сирии. Соответствующее заявление он сделал в ходе еженедельного заседания кабмина еврейского государства.

«Наша победа в Ливане над «Хезболлой» открыла возможности, о которых мы даже не мечтали, включая возможность мира с нашими северными соседями. Мы ведем переговоры с сирийцами, есть некоторый прогресс», - заявил Нетаньяху, слова которого приводит его канцелярия.

Нетаньяху отметил, что «эти переговоры [с Сирией], как и переговоры с Ливаном, были бы невозможны без наших побед на северном и других фронтах».