Аднана Ахмедзаде обвинили в подрыве экономической стабильности страны
Аднана Ахмедзаде обвинили в подрыве экономической стабильности страны

Теперь протесты против коррупции на Филиппинах

17:45 249

В столице Филиппин Маниле в воскресенье, 21 сентября, прошли массовые акции протеста.

Тысячи человек вышли на улицы, когда стало известно о разоблачении многомиллиардной коррупционной схемы. Выяснилось, что власти Филиппин годами присваивали деньги, выделяемые на инфраструктурные проекты для борьбы с наводнениями.

Телеканал GMA News сообщает, что около 40 полицейских пострадали в Маниле в результате беспорядков, возникших в ходе протеста. По данным полиции, митингующие бросали в полицейских бутылки, краску и камни. Всего задержаны 17 человек, которых подозревают в нарушении общественного порядка, им предъявлены обвинения в бросании камней и поджоге грузовика.

Несколько дней назад в Непале прошли протесты, которые назвали «революцией зумеров». Протесты начались после блокировки многих популярных социальных сетей и разочарования общественности в связи с коррупцией. В результате протестов ушел в отставку премьер-министр страны Кхадга Прасад Шарма Оли, бежали министры, временным премьер-министром назначена Сушила Карки.

