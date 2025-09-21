Теперь протесты против коррупции на Филиппинах

В столице Филиппин Маниле в воскресенье, 21 сентября, прошли массовые акции протеста.

Тысячи человек вышли на улицы, когда стало известно о разоблачении многомиллиардной коррупционной схемы. Выяснилось, что власти Филиппин годами присваивали деньги, выделяемые на инфраструктурные проекты для борьбы с наводнениями.

Телеканал GMA News сообщает, что около 40 полицейских пострадали в Маниле в результате беспорядков, возникших в ходе протеста. По данным полиции, митингующие бросали в полицейских бутылки, краску и камни. Всего задержаны 17 человек, которых подозревают в нарушении общественного порядка, им предъявлены обвинения в бросании камней и поджоге грузовика.