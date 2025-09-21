USD 1.7000
Аднана Ахмедзаде обвинили в подрыве экономической стабильности страны
Аднана Ахмедзаде обвинили в подрыве экономической стабильности страны

Немецкие истребители перехватили российский самолет-разведчик

Два истребителя Eurofighter ВВС Германии (Люфтваффе) по требованию НАТО были подняты по тревоге в воздух с немецкого военного аэродрома Росток-Лаге в связи с появлением российского военного самолета комплексной разведки Ил-20М в воздушном пространстве над Балтийским морем, передает dpa в воскресенье, 21 сентября, со ссылкой на ВВС Германии.

Отмечается, что неопознанный самолет находился в международном воздушном пространстве без плана полета и не выходил на связь. Тип машины удалось установить посредством «внешней идентификации», сообщили ВВС Германии.

Истребители ВВС Германии сопровождали российский самолет-разведчик до тех пор, пока им на смену не пришли самолеты страны - партнера по НАТО Швеции, говорится в другом сообщении.

Ил-20М — самолет радиотехнической разведки, может перехватывать открытые переговоры, вскрывать радиолокационные средства и вести съемку местности.

Ранее представитель Христианско-демократического союза в Бундестаге по внешней политике Юрген Хардт в интервью Redaktions Netzwerk Deutschland (RND) заявил, что в случае, если российские истребители появляются над странами — членами НАТО, надо принимать жесткие меры вплоть до уничтожения самолетов, заявил По его словам, странам альянса нужно продемонстрировать четкий сигнал «стоп».

Так Хардт прокомментировал инцидент с пролетевшими над Эстонией МиГ-31. Власти Эстонии заявили, что три истребителя пробыли в воздушном пространстве республики 12 минут. В связи с инцидентом Эстония приняла решение задействовать статью 4 Устава НАТО и запросить консультации с союзниками для случаев угрозы безопасности.

