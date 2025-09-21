Взрыв на авиабазе Баграм

На авиабазе Баграм в Афганистане произошел взрыв. Об этом сообщает эксперт российского Центра изучения современного Афганистана (ЦИСА) Андрей Серенко, ссылаясь на свои информационные ресурсы.

Причина взрыва неизвестна. Некоторые источники утверждают, что это может быть воздушный удар - либо ракетный, либо дрон.

Сообщение о взрыве появилось спустя несколько часов после очередного заявления президента США Дональда Трампа, в котором он пообещал неприятности властям Афганистана, если они откажутся передать под контроль Вашингтона авиабазу Баграм.

Талибы, в свою очередь, отвергли требование Трампа, отметив, что «любая попытка восстановить иностранное военное присутствие встретит решительное сопротивление».