USD 1.7000
EUR 2.0017
RUB 2.0433
Подписаться на уведомления
Аднана Ахмедзаде обвинили в подрыве экономической стабильности страны
Новость дня
Аднана Ахмедзаде обвинили в подрыве экономической стабильности страны

Взрыв на авиабазе Баграм

18:19 2635

На авиабазе Баграм в Афганистане произошел взрыв. Об этом сообщает эксперт российского Центра изучения современного Афганистана (ЦИСА) Андрей Серенко, ссылаясь на свои информационные ресурсы.

Причина взрыва неизвестна. Некоторые источники утверждают, что это может быть воздушный удар - либо ракетный, либо дрон.

Сообщение о взрыве появилось спустя несколько часов после очередного заявления президента США Дональда Трампа, в котором он пообещал неприятности властям Афганистана, если они откажутся передать под контроль Вашингтона авиабазу Баграм.

Талибы, в свою очередь, отвергли требование Трампа, отметив, что «любая попытка восстановить иностранное военное присутствие встретит решительное сопротивление».

Ильхам Алиев: «Мир стремительно меняется...»
Ильхам Алиев: «Мир стремительно меняется...»
20:08 600
У Келлога разногласия с Трампом по Украине
У Келлога разногласия с Трампом по Украине
19:46 816
Взрыв на авиабазе Баграм
Взрыв на авиабазе Баграм
18:19 2636
И разгорелись бои между протурецкими арабами и курдами
И разгорелись бои между протурецкими арабами и курдами о развитии ситуации
17:16 2520
Если у саудита зачешется спина, он зовет филиппинца… Если угроза - пакистанца
Если у саудита зачешется спина, он зовет филиппинца… Если угроза - пакистанца новый поворот
10:16 3844
Кто я, тварь дрожащая или имею право?
Кто я, тварь дрожащая или имею право? главная тема
14:50 4531
Трамп любит богатых и не любит умных
Трамп любит богатых и не любит умных наше поле зрения, все еще актуально
01:37 4819
Трамп пообещал талибам «плохие вещи». «Талибан» ответил: «Готовы воевать еще 20 лет»
Трамп пообещал талибам «плохие вещи». «Талибан» ответил: «Готовы воевать еще 20 лет» обновлено 16:35
16:35 3825
Макс Ферстаппен во второй раз в карьере выиграл Гран-при Азербайджана!
Макс Ферстаппен во второй раз в карьере выиграл Гран-при Азербайджана! видео, фото; обновлено 16:37
16:37 6549
Озеля переизбрали главой крупнейшей оппозиционной партии Турции
Озеля переизбрали главой крупнейшей оппозиционной партии Турции
16:16 2084
Так гимн Азербайджана еще никто не исполнял!
Так гимн Азербайджана еще никто не исполнял! На глазах у миллионов; ВИДЕО
15:18 6962

ЭТО ВАЖНО

Ильхам Алиев: «Мир стремительно меняется...»
Ильхам Алиев: «Мир стремительно меняется...»
20:08 600
У Келлога разногласия с Трампом по Украине
У Келлога разногласия с Трампом по Украине
19:46 816
Взрыв на авиабазе Баграм
Взрыв на авиабазе Баграм
18:19 2636
И разгорелись бои между протурецкими арабами и курдами
И разгорелись бои между протурецкими арабами и курдами о развитии ситуации
17:16 2520
Если у саудита зачешется спина, он зовет филиппинца… Если угроза - пакистанца
Если у саудита зачешется спина, он зовет филиппинца… Если угроза - пакистанца новый поворот
10:16 3844
Кто я, тварь дрожащая или имею право?
Кто я, тварь дрожащая или имею право? главная тема
14:50 4531
Трамп любит богатых и не любит умных
Трамп любит богатых и не любит умных наше поле зрения, все еще актуально
01:37 4819
Трамп пообещал талибам «плохие вещи». «Талибан» ответил: «Готовы воевать еще 20 лет»
Трамп пообещал талибам «плохие вещи». «Талибан» ответил: «Готовы воевать еще 20 лет» обновлено 16:35
16:35 3825
Макс Ферстаппен во второй раз в карьере выиграл Гран-при Азербайджана!
Макс Ферстаппен во второй раз в карьере выиграл Гран-при Азербайджана! видео, фото; обновлено 16:37
16:37 6549
Озеля переизбрали главой крупнейшей оппозиционной партии Турции
Озеля переизбрали главой крупнейшей оппозиционной партии Турции
16:16 2084
Так гимн Азербайджана еще никто не исполнял!
Так гимн Азербайджана еще никто не исполнял! На глазах у миллионов; ВИДЕО
15:18 6962
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться