Российский священник назвал «источник всех бед»

«От таких, как Чарльз Дарвин, от таких, как другие всякие биологи, болтологи, всякие экономисты, Адам Смит, Дун Скотт»,— сказал протоиерей, которого цитируют российские СМИ.

Вероятно, Андрей Ткачев имел в виду Дунса Скотта — богослова и философа, жившего в XIII-XIV веках.

«Они все насытили весь мир теориями о том, что можно жить без Бога человеку»,— сказал Ткачев, добавив, что среди ученых есть верующие люди, однако большинство «верят в математику, а в Иисуса Христа не верят».

По словам Ткачева, образованные люди «насытили весь мир теориями» о том, что человек может жить без бога, и что «главное в человеке — это экономика и телесное здоровье».

РБК обратилось в Синодальный отдел по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата с просьбой прокомментировать слова Ткачева. «Мы согласны с евангельским выражением: «Кому много дано, с того много и спросится, и кому доверено многое, с того больше и взыщется». Это говорит о том, что с образованных людей выше спрос. Беды приходят не от образования, а от безверия. Если бы не было людей, которые, будучи не менее образованны, чем, например, Чарльз Дарвин, отстаивали веру и правду, то этот мир бы уже пришел к своему концу», — говорится в сообщении патриархата.

РБК отмечает, что Ткачев известен своими скандальными высказываниями. Ранее он заявил, что современные женщины слишком многого хотят и требуют, не желают быть «в тени» мужчин, притом что Богом сотворено, что муж — «человек», а жена — «помощница ему». Мужчинам Ткачев советовал молиться, «чтобы искать себе такую женщину, которая потом будет тебе крепким тылом» и с удовольствием помогать. Но «если женщина надышалась этим угарным газом современной цивилизации» и ей «вложили в уши», что женщины «чего-то достойны, чего-то большего, и вот они начинают искать, чего же они достойны», то такие женщины будут «вечно неспокойные, вечно неудовлетворенные».