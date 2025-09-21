USD 1.7000
Аднана Ахмедзаде обвинили в подрыве экономической стабильности страны
Аднана Ахмедзаде обвинили в подрыве экономической стабильности страны

Российский священник назвал «источник всех бед»

18:21 1988

Протоиерей российской православной церкви Андрей Ткачев во время проповеди заявил, что «все беды приходят от образованных людей».

«От таких, как Чарльз Дарвин, от таких, как другие всякие биологи, болтологи, всякие экономисты, Адам Смит, Дун Скотт»,— сказал протоиерей, которого цитируют российские СМИ.

Вероятно, Андрей Ткачев имел в виду Дунса Скотта — богослова и философа, жившего в XIII-XIV веках.

«Они все насытили весь мир теориями о том, что можно жить без Бога человеку»,— сказал Ткачев, добавив, что среди ученых есть верующие люди, однако большинство «верят в математику, а в Иисуса Христа не верят».

По словам Ткачева, образованные люди «насытили весь мир теориями» о том, что человек может жить без бога, и что «главное в человеке — это экономика и телесное здоровье».

РБК обратилось в Синодальный отдел по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата с просьбой прокомментировать слова Ткачева. «Мы согласны с евангельским выражением: «Кому много дано, с того много и спросится, и кому доверено многое, с того больше и взыщется». Это говорит о том, что с образованных людей выше спрос. Беды приходят не от образования, а от безверия. Если бы не было людей, которые, будучи не менее образованны, чем, например, Чарльз Дарвин, отстаивали веру и правду, то этот мир бы уже пришел к своему концу», — говорится в сообщении патриархата.

РБК отмечает, что Ткачев известен своими скандальными высказываниями. Ранее он заявил, что современные женщины слишком многого хотят и требуют, не желают быть «в тени» мужчин, притом что Богом сотворено, что муж — «человек», а жена — «помощница ему». Мужчинам Ткачев советовал молиться, «чтобы искать себе такую женщину, которая потом будет тебе крепким тылом» и с удовольствием помогать. Но «если женщина надышалась этим угарным газом современной цивилизации» и ей «вложили в уши», что женщины «чего-то достойны, чего-то большего, и вот они начинают искать, чего же они достойны», то такие женщины будут «вечно неспокойные, вечно неудовлетворенные».

Ильхам Алиев: «Мир стремительно меняется...»
Ильхам Алиев: «Мир стремительно меняется...»
20:08 604
У Келлога разногласия с Трампом по Украине
У Келлога разногласия с Трампом по Украине
19:46 816
Взрыв на авиабазе Баграм
Взрыв на авиабазе Баграм
18:19 2640
И разгорелись бои между протурецкими арабами и курдами
И разгорелись бои между протурецкими арабами и курдами о развитии ситуации
17:16 2520
Если у саудита зачешется спина, он зовет филиппинца… Если угроза - пакистанца
Если у саудита зачешется спина, он зовет филиппинца… Если угроза - пакистанца новый поворот
10:16 3845
Кто я, тварь дрожащая или имею право?
Кто я, тварь дрожащая или имею право? главная тема
14:50 4531
Трамп любит богатых и не любит умных
Трамп любит богатых и не любит умных наше поле зрения, все еще актуально
01:37 4819
Трамп пообещал талибам «плохие вещи». «Талибан» ответил: «Готовы воевать еще 20 лет»
Трамп пообещал талибам «плохие вещи». «Талибан» ответил: «Готовы воевать еще 20 лет» обновлено 16:35
16:35 3825
Макс Ферстаппен во второй раз в карьере выиграл Гран-при Азербайджана!
Макс Ферстаппен во второй раз в карьере выиграл Гран-при Азербайджана! видео, фото; обновлено 16:37
16:37 6550
Озеля переизбрали главой крупнейшей оппозиционной партии Турции
Озеля переизбрали главой крупнейшей оппозиционной партии Турции
16:16 2084
Так гимн Азербайджана еще никто не исполнял!
Так гимн Азербайджана еще никто не исполнял! На глазах у миллионов; ВИДЕО
15:18 6963

