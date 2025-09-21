Дамаск откладывает парламентские выборы

Сроки проведения выборов в Народный совет (однопалатный парламент) Сирии перенесены на 5 октября, передает телеканал Al Hadath со ссылкой на источники.

Изначально голосование было запланировано на 15 - 20 сентября. Однако на этой неделе избирком сообщил, что сроки проведения выборов будут отложены "по логистическим причинам", в частности из-за отсутствия достоверных записей актов гражданского состояния в связи с происходившими в стране боевыми действиями и перемещением населения.

Ранее источники канала сообщали также, что голосование может быть перенесено в связи с ситуацией в южной сирийской провинции Эс-Сувейда, а также из-за разногласий властей в Дамаске с курдской коалицией "Силы демократической Сирии" (СДС).

Ожидается, что по итогам голосования в коллегиях выборщиков будут отобраны 140 депутатов, остальные 70 будут назначены президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа. Срок полномочий временного парламента будет составлять 30 месяцев с возможностью продления, он будет выполнять функции законодательного органа власти до принятия постоянной Конституции и проведения новых выборов.

Народный совет Сирии был распущен 29 января указом временного правительства.