USD 1.7000
EUR 2.0017
RUB 2.0433
Аднана Ахмедзаде обвинили в подрыве экономической стабильности страны
Дамаск откладывает парламентские выборы

18:38 454

Сроки проведения выборов в Народный совет (однопалатный парламент) Сирии перенесены на 5 октября, передает телеканал Al Hadath со ссылкой на источники.

Изначально голосование было запланировано на 15 - 20 сентября. Однако на этой неделе избирком сообщил, что сроки проведения выборов будут отложены "по логистическим причинам", в частности из-за отсутствия достоверных записей актов гражданского состояния в связи с происходившими в стране боевыми действиями и перемещением населения.

Ранее источники канала сообщали также, что голосование может быть перенесено в связи с ситуацией в южной сирийской провинции Эс-Сувейда, а также из-за разногласий властей в Дамаске с курдской коалицией "Силы демократической Сирии" (СДС).

Ожидается, что по итогам голосования в коллегиях выборщиков будут отобраны 140 депутатов, остальные 70 будут назначены президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа. Срок полномочий временного парламента будет составлять 30 месяцев с возможностью продления, он будет выполнять функции законодательного органа власти до принятия постоянной Конституции и проведения новых выборов.

Народный совет Сирии был распущен 29 января указом временного правительства.

Ильхам Алиев: «Мир стремительно меняется...»
Ильхам Алиев: «Мир стремительно меняется...»
20:08 607
У Келлога разногласия с Трампом по Украине
У Келлога разногласия с Трампом по Украине
19:46 818
Взрыв на авиабазе Баграм
Взрыв на авиабазе Баграм
18:19 2640
И разгорелись бои между протурецкими арабами и курдами
И разгорелись бои между протурецкими арабами и курдами о развитии ситуации
17:16 2521
Если у саудита зачешется спина, он зовет филиппинца… Если угроза - пакистанца
Если у саудита зачешется спина, он зовет филиппинца… Если угроза - пакистанца новый поворот
10:16 3845
Кто я, тварь дрожащая или имею право?
Кто я, тварь дрожащая или имею право? главная тема
14:50 4531
Трамп любит богатых и не любит умных
Трамп любит богатых и не любит умных наше поле зрения, все еще актуально
01:37 4819
Трамп пообещал талибам «плохие вещи». «Талибан» ответил: «Готовы воевать еще 20 лет»
Трамп пообещал талибам «плохие вещи». «Талибан» ответил: «Готовы воевать еще 20 лет» обновлено 16:35
16:35 3827
Макс Ферстаппен во второй раз в карьере выиграл Гран-при Азербайджана!
Макс Ферстаппен во второй раз в карьере выиграл Гран-при Азербайджана! видео, фото; обновлено 16:37
16:37 6550
Озеля переизбрали главой крупнейшей оппозиционной партии Турции
Озеля переизбрали главой крупнейшей оппозиционной партии Турции
16:16 2084
Так гимн Азербайджана еще никто не исполнял!
Так гимн Азербайджана еще никто не исполнял! На глазах у миллионов; ВИДЕО
15:18 6965

