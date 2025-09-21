USD 1.7000
Аднана Ахмедзаде обвинили в подрыве экономической стабильности страны
Трамп обещает Польше защиту

18:55 644

Американский президент Дональд Трамп заявил пресс-пулу Белого дома, что США окажут помощь в обороне Польши и прибалтийских стран в случае эскалации отношений с РФ.

"Да, я сделаю это", - ответил он на вопрос, помогут ли США странам Балтии и Польше в случае эскалации напряженности в отношениях с Россией.

Утром 10 сентября оперативное командование польской армии заявило об уничтожении нескольких объектов, вторгшихся в воздушное пространство страны. Они были идентифицированы как БПЛА. По словам премьер-министра Дональда Туска, в ночь с 9 на 10 сентября было зафиксировано 19 нарушений воздушных границ страны. В связи с инцидентом НАТО по просьбе Польши задействовала статью 4 Североатлантического договора, чтобы начать консультации членов альянса.

Ильхам Алиев: «Мир стремительно меняется...»
У Келлога разногласия с Трампом по Украине
19:46 818
Взрыв на авиабазе Баграм
И разгорелись бои между протурецкими арабами и курдами
17:16 2522
Если у саудита зачешется спина, он зовет филиппинца… Если угроза - пакистанца новый поворот
Кто я, тварь дрожащая или имею право?
14:50 4532
Трамп любит богатых и не любит умных наше поле зрения, все еще актуально
Трамп пообещал талибам «плохие вещи». «Талибан» ответил: «Готовы воевать еще 20 лет»
16:35 3827
Макс Ферстаппен во второй раз в карьере выиграл Гран-при Азербайджана! видео, фото; обновлено 16:37
Озеля переизбрали главой крупнейшей оппозиционной партии Турции
16:16 2084
Так гимн Азербайджана еще никто не исполнял! На глазах у миллионов; ВИДЕО
