Рассказавшую о начале пандемии COVID в Китае журналистку снова приговорили к тюрьме

Китайская журналистка Чжан Чжань получила четыре года тюрьмы в дополнение по обвинению в «разжигании ссор и провоцировании беспорядков». Об этом со ссылкой на организацию «Репортеры без границ» сообщает агентство Reuters.

Чжан была впервые арестована в 2020 году после публикаций фото и репортажей из Ухани в первые недели пандемии. В декабре того же года ее приговорили к четырем годам тюрьмы за «разжигание ссор и беспорядков».

Из тюрьмы Чжан вышла в мае 2024-го, но снова была арестована спустя три месяца. Как утверждают «Репортеры без границ», приговор, вынесенный ей еще в эту в пятницу, последовал за публикациями журналистки о нарушениях прав человека в Китае. Как пишет Reuters со ссылкой на одного из адвокатов журналистки, среди ее обвинений были также и комментарии иностранным СМИ.

В декабре 2024 года Комиссия Палаты представителей США по вопросам COVID-19 опубликовала доклад, в котором назвала вероятной причиной распространения вируса случайную утечку из китайской лаборатории в Ухане. Вирус, «вероятно, возник в результате несчастного случая в лаборатории или при проведении исследований», говорится в документе. Что послужило причиной утечки и как началась пандемия, неясно.