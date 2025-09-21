USD 1.7000
EUR 2.0017
RUB 2.0433
Подписаться на уведомления
Аднана Ахмедзаде обвинили в подрыве экономической стабильности страны
Новость дня
Аднана Ахмедзаде обвинили в подрыве экономической стабильности страны

Рассказавшую о начале пандемии COVID в Китае журналистку снова приговорили к тюрьме

18:56 769

Китайская журналистка Чжан Чжань получила четыре года тюрьмы в дополнение по обвинению в «разжигании ссор и провоцировании беспорядков». Об этом со ссылкой на организацию «Репортеры без границ» сообщает агентство Reuters.

Чжан была впервые арестована в 2020 году после публикаций фото и репортажей из Ухани в первые недели пандемии. В декабре того же года ее приговорили к четырем годам тюрьмы за «разжигание ссор и беспорядков».

Из тюрьмы Чжан вышла в мае 2024-го, но снова была арестована спустя три месяца. Как утверждают «Репортеры без границ», приговор, вынесенный ей еще в эту в пятницу, последовал за публикациями журналистки о нарушениях прав человека в Китае. Как пишет Reuters со ссылкой на одного из адвокатов журналистки, среди ее обвинений были также и комментарии иностранным СМИ.

В декабре 2024 года Комиссия Палаты представителей США по вопросам COVID-19 опубликовала доклад, в котором назвала вероятной причиной распространения вируса случайную утечку из китайской лаборатории в Ухане. Вирус, «вероятно, возник в результате несчастного случая в лаборатории или при проведении исследований», говорится в документе. Что послужило причиной утечки и как началась пандемия, неясно.

Ильхам Алиев: «Мир стремительно меняется...»
Ильхам Алиев: «Мир стремительно меняется...»
20:08 612
У Келлога разногласия с Трампом по Украине
У Келлога разногласия с Трампом по Украине
19:46 819
Взрыв на авиабазе Баграм
Взрыв на авиабазе Баграм
18:19 2641
И разгорелись бои между протурецкими арабами и курдами
И разгорелись бои между протурецкими арабами и курдами о развитии ситуации
17:16 2523
Если у саудита зачешется спина, он зовет филиппинца… Если угроза - пакистанца
Если у саудита зачешется спина, он зовет филиппинца… Если угроза - пакистанца новый поворот
10:16 3846
Кто я, тварь дрожащая или имею право?
Кто я, тварь дрожащая или имею право? главная тема
14:50 4532
Трамп любит богатых и не любит умных
Трамп любит богатых и не любит умных наше поле зрения, все еще актуально
01:37 4819
Трамп пообещал талибам «плохие вещи». «Талибан» ответил: «Готовы воевать еще 20 лет»
Трамп пообещал талибам «плохие вещи». «Талибан» ответил: «Готовы воевать еще 20 лет» обновлено 16:35
16:35 3827
Макс Ферстаппен во второй раз в карьере выиграл Гран-при Азербайджана!
Макс Ферстаппен во второй раз в карьере выиграл Гран-при Азербайджана! видео, фото; обновлено 16:37
16:37 6551
Озеля переизбрали главой крупнейшей оппозиционной партии Турции
Озеля переизбрали главой крупнейшей оппозиционной партии Турции
16:16 2085
Так гимн Азербайджана еще никто не исполнял!
Так гимн Азербайджана еще никто не исполнял! На глазах у миллионов; ВИДЕО
15:18 6968

ЭТО ВАЖНО

Ильхам Алиев: «Мир стремительно меняется...»
Ильхам Алиев: «Мир стремительно меняется...»
20:08 612
У Келлога разногласия с Трампом по Украине
У Келлога разногласия с Трампом по Украине
19:46 819
Взрыв на авиабазе Баграм
Взрыв на авиабазе Баграм
18:19 2641
И разгорелись бои между протурецкими арабами и курдами
И разгорелись бои между протурецкими арабами и курдами о развитии ситуации
17:16 2523
Если у саудита зачешется спина, он зовет филиппинца… Если угроза - пакистанца
Если у саудита зачешется спина, он зовет филиппинца… Если угроза - пакистанца новый поворот
10:16 3846
Кто я, тварь дрожащая или имею право?
Кто я, тварь дрожащая или имею право? главная тема
14:50 4532
Трамп любит богатых и не любит умных
Трамп любит богатых и не любит умных наше поле зрения, все еще актуально
01:37 4819
Трамп пообещал талибам «плохие вещи». «Талибан» ответил: «Готовы воевать еще 20 лет»
Трамп пообещал талибам «плохие вещи». «Талибан» ответил: «Готовы воевать еще 20 лет» обновлено 16:35
16:35 3827
Макс Ферстаппен во второй раз в карьере выиграл Гран-при Азербайджана!
Макс Ферстаппен во второй раз в карьере выиграл Гран-при Азербайджана! видео, фото; обновлено 16:37
16:37 6551
Озеля переизбрали главой крупнейшей оппозиционной партии Турции
Озеля переизбрали главой крупнейшей оппозиционной партии Турции
16:16 2085
Так гимн Азербайджана еще никто не исполнял!
Так гимн Азербайджана еще никто не исполнял! На глазах у миллионов; ВИДЕО
15:18 6968
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться