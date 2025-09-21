Премьер-лига: «Карабах» разгромил «Араз-Нахчыван»

« Карабах » после исторической победы над «Бенфикой» в Лиге чемпионов гостил на «Лив Бона Деа Арене» у «Араз-Нахчывана».

Гурбан Гурбанов по сравнению с матчем в Лиссабоне произвел девять изменений в стартовом составе, дав отдохнуть большинству основных игроков. И в Лиссабоне, и в Мардакяне с первых минут вышли лишь Кади и Леандро Андраде.

В прошлом сезоне матчи между агдамцами и нахчыванцами отличались упорством и носили принципиальный характер. Но сегодня «Карабах», даже играя полурезервным составом, был на голову сильнее - 5:0.

Торал Байрамов сделал хет-трик, отличившись на 4-й, 28-й и 65-й минутах. Два из трех мячей он забил с пенальти. Еще по голу на счету Мусы Гурбанлы и Криса Куаку.

Стоит отметить, что на 70-й минуте Гурбан Гурбанов выпустил на поле сразу пятерых участников игры в Португалии, дав им 20 минут игрового времени.