Премьер-лига: «Карабах» разгромил «Араз-Нахчыван»

Сегодня двумя матчами завершается 5-й тур азербайджанской футбольной Премьер-лиги.
«Карабах» после исторической победы над «Бенфикой» в Лиге чемпионов гостил на «Лив Бона Деа Арене» у «Араз-Нахчывана».
Гурбан Гурбанов по сравнению с матчем в Лиссабоне произвел девять изменений в стартовом составе, дав отдохнуть большинству основных игроков. И в Лиссабоне, и в Мардакяне с первых минут вышли лишь Кади и Леандро Андраде.
В прошлом сезоне матчи между агдамцами и нахчыванцами отличались упорством и носили принципиальный характер. Но сегодня «Карабах», даже играя полурезервным составом, был на голову сильнее - 5:0.
Торал Байрамов сделал хет-трик, отличившись на 4-й, 28-й и 65-й минутах. Два из трех мячей он забил с пенальти. Еще по голу на счету Мусы Гурбанлы и Криса Куаку.
Стоит отметить, что на 70-й минуте Гурбан Гурбанов выпустил на поле сразу пятерых участников игры в Португалии, дав им 20 минут игрового времени.
У «Карабаха» 7 очков, и он занимает 5-е место, но имеет игру в запасе.
Сегодня в 19:30 в заключительном матче тура «Сумгаит» примет «Нефтчи».
Результаты других уже состоявшихся встреч 5-го тура: «Карван-Евлах» - «Имишли» - 0:3, «Зиря» - «Шамахы» - 2:1, «Габала» - «Кяпяз» - 3:0, «Сабах» - «Туран-Товуз» - 2:0.
На данный момент на 1-м месте «Зиря», но «Сумгаит» в случае сегодняшней победы может стать единоличным лидером.
ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ