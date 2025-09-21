USD 1.7000
EUR 2.0017
RUB 2.0433
Подписаться на уведомления
Аднана Ахмедзаде обвинили в подрыве экономической стабильности страны
Новость дня
Аднана Ахмедзаде обвинили в подрыве экономической стабильности страны

Израиль расширяет операцию в Газе

19:24 433

Израильская 36-я дивизия начала осуществлять ввод сухопутных подразделений в город Газа после двух недель интенсивной подготовки. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Войска 36-й дивизии начали вход в город Газа в рамках операции "Колесницы Гидеона - 2" после примерно двух недель усиленной подготовки к расширенным боевым действиям", - говорится в заявлении. В пресс-службе отметили, что "за последние дни были атакованы десятки террористических объектов в секторе Газа, чтобы разграничить зону боевых действий и позволить сухопутным войскам войти в этот район".

ЦАХАЛ "продолжит действовать в секторе Газа по мере необходимости для защиты израильского гражданского населения", заверили в армейском ведомстве.

Ильхам Алиев: «Мир стремительно меняется...»
Ильхам Алиев: «Мир стремительно меняется...»
20:08 617
У Келлога разногласия с Трампом по Украине
У Келлога разногласия с Трампом по Украине
19:46 821
Взрыв на авиабазе Баграм
Взрыв на авиабазе Баграм
18:19 2646
И разгорелись бои между протурецкими арабами и курдами
И разгорелись бои между протурецкими арабами и курдами о развитии ситуации
17:16 2524
Если у саудита зачешется спина, он зовет филиппинца… Если угроза - пакистанца
Если у саудита зачешется спина, он зовет филиппинца… Если угроза - пакистанца новый поворот
10:16 3846
Кто я, тварь дрожащая или имею право?
Кто я, тварь дрожащая или имею право? главная тема
14:50 4533
Трамп любит богатых и не любит умных
Трамп любит богатых и не любит умных наше поле зрения, все еще актуально
01:37 4819
Трамп пообещал талибам «плохие вещи». «Талибан» ответил: «Готовы воевать еще 20 лет»
Трамп пообещал талибам «плохие вещи». «Талибан» ответил: «Готовы воевать еще 20 лет» обновлено 16:35
16:35 3828
Макс Ферстаппен во второй раз в карьере выиграл Гран-при Азербайджана!
Макс Ферстаппен во второй раз в карьере выиграл Гран-при Азербайджана! видео, фото; обновлено 16:37
16:37 6552
Озеля переизбрали главой крупнейшей оппозиционной партии Турции
Озеля переизбрали главой крупнейшей оппозиционной партии Турции
16:16 2085
Так гимн Азербайджана еще никто не исполнял!
Так гимн Азербайджана еще никто не исполнял! На глазах у миллионов; ВИДЕО
15:18 6969

ЭТО ВАЖНО

Ильхам Алиев: «Мир стремительно меняется...»
Ильхам Алиев: «Мир стремительно меняется...»
20:08 617
У Келлога разногласия с Трампом по Украине
У Келлога разногласия с Трампом по Украине
19:46 821
Взрыв на авиабазе Баграм
Взрыв на авиабазе Баграм
18:19 2646
И разгорелись бои между протурецкими арабами и курдами
И разгорелись бои между протурецкими арабами и курдами о развитии ситуации
17:16 2524
Если у саудита зачешется спина, он зовет филиппинца… Если угроза - пакистанца
Если у саудита зачешется спина, он зовет филиппинца… Если угроза - пакистанца новый поворот
10:16 3846
Кто я, тварь дрожащая или имею право?
Кто я, тварь дрожащая или имею право? главная тема
14:50 4533
Трамп любит богатых и не любит умных
Трамп любит богатых и не любит умных наше поле зрения, все еще актуально
01:37 4819
Трамп пообещал талибам «плохие вещи». «Талибан» ответил: «Готовы воевать еще 20 лет»
Трамп пообещал талибам «плохие вещи». «Талибан» ответил: «Готовы воевать еще 20 лет» обновлено 16:35
16:35 3828
Макс Ферстаппен во второй раз в карьере выиграл Гран-при Азербайджана!
Макс Ферстаппен во второй раз в карьере выиграл Гран-при Азербайджана! видео, фото; обновлено 16:37
16:37 6552
Озеля переизбрали главой крупнейшей оппозиционной партии Турции
Озеля переизбрали главой крупнейшей оппозиционной партии Турции
16:16 2085
Так гимн Азербайджана еще никто не исполнял!
Так гимн Азербайджана еще никто не исполнял! На глазах у миллионов; ВИДЕО
15:18 6969
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться