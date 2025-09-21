Сильный пожар в Киеве

В Киеве вспыхнул пожар в торговом центре «Эпицентр» на Днепровской набережной, сообщают украинские СМИ.
Из здания выбегают люди, на месте наблюдается сильное задымление.
Причины возгорания остаются неизвестными.
September 21, 2025
