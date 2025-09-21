У Келлога разногласия с Трампом по Украине

Специальный посланник президента США по вопросам Украины Кит Келлог заявил о своих разногласиях с Дональдом Трампом по плану завершения войны в Украине. Об этом Келлог сказал в интервью газете The Telegraph.

Келлог рассказал, что президент США хочет мирного договора, а не режима прекращения огня, что, по мнению спецпосланника, будет сложнее достичь. Поэтому Келлог считает, что сначала должно быть перемирие и лишь потом заключение мирного соглашения.

«Можно ли заключить мир, сохранив суверенитет Украины и навсегда сдержав Россию? Это очень трудно. Даже если будет мир, нужен режим прекращения огня. А Россия понимает: если стрельба прекратится, возобновить ее будет тяжело. Поэтому я сторонник сначала перемирия. Президент Трамп хочет мира сразу. Но это сложно», - сказал Келлог.

Ранее Кит Келлог заявлял, что противостоять президенту РФ Владимиру Путину можно с «помощью силы и принуждения». По мнению Келлога, «Путин, несомненно, будет пытаться захватить весь Донецк и Луганск. Следующими могут стать южные регионы - Херсон и Запорожье. Но из того, что мы видели до сих пор, их можно захватить только шаг за шагом, и потери будут огромными». Комментируя решение Трампа не вводить жесткие санкции против России, Келлог пояснил, что президент США «дает дипломатии все шансы». По его словам, проблема заключается в том, что Путин не понимает реального положения дел: «Он вводится в заблуждение. К сожалению, он думает, что выиграет эту войну, но это не так. Поэтому Трамп просто дает ему время сесть за стол переговоров, сохраняя при этом карты в руках».