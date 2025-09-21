USD 1.7000
Аднана Ахмедзаде обвинили в подрыве экономической стабильности страны
Президент Ирана отправится в Нью-Йорк

20:43 743

Президент Ирана Масуд Пезешкиан вылетит в Нью-Йорк 23 сентября для участия в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщил заместитель руководителя администрации президента исламской республики по политическим вопросам Мехди Санаи.

"Президент отправится в Нью-Йорк во вторник, 1 мехра (соответствует 23 сентября по григорианскому календарю - прим.), и выступит с речью в Организации Объединенных Наций в среду утром", - написал он в X.

По словам Санаи, у президента также запланированы встречи с главами других государств и с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Премьер-лига: «Карабах» забил пять голов, «Нефтчи» одержал первую победу
Премьер-лига: «Карабах» забил пять голов, «Нефтчи» одержал первую победу ВИДЕО
21:25 2168
Канада, Австралия и Великобритания официально признали Палестину. Нетаньяху: Никакой Палестины не будет
Канада, Австралия и Великобритания официально признали Палестину. Нетаньяху: Никакой Палестины не будет обновлено 20:30
20:30 6245
Ильхам Алиев: «Мир стремительно меняется...»
Ильхам Алиев: «Мир стремительно меняется...»
20:08 2891
У Келлога разногласия с Трампом по Украине
У Келлога разногласия с Трампом по Украине
19:46 2131
Взрыв на авиабазе Баграм
Взрыв на авиабазе Баграм
18:19 3947
И разгорелись бои между протурецкими арабами и курдами
И разгорелись бои между протурецкими арабами и курдами о развитии ситуации
17:16 3390
Если у саудита зачешется спина, он зовет филиппинца… Если угроза - пакистанца
Если у саудита зачешется спина, он зовет филиппинца… Если угроза - пакистанца новый поворот
10:16 4162
Кто я, тварь дрожащая или имею право?
Кто я, тварь дрожащая или имею право? главная тема
14:50 5163
Трамп любит богатых и не любит умных
Трамп любит богатых и не любит умных наше поле зрения, все еще актуально
01:37 4948
Трамп пообещал талибам «плохие вещи». «Талибан» ответил: «Готовы воевать еще 20 лет»
Трамп пообещал талибам «плохие вещи». «Талибан» ответил: «Готовы воевать еще 20 лет» обновлено 16:35
16:35 4168
Макс Ферстаппен во второй раз в карьере выиграл Гран-при Азербайджана!
Макс Ферстаппен во второй раз в карьере выиграл Гран-при Азербайджана! видео, фото; обновлено 16:37
16:37 7032

