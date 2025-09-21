Президент Ирана отправится в Нью-Йорк

Президент Ирана Масуд Пезешкиан вылетит в Нью-Йорк 23 сентября для участия в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщил заместитель руководителя администрации президента исламской республики по политическим вопросам Мехди Санаи.

"Президент отправится в Нью-Йорк во вторник, 1 мехра (соответствует 23 сентября по григорианскому календарю - прим.), и выступит с речью в Организации Объединенных Наций в среду утром", - написал он в X.

По словам Санаи, у президента также запланированы встречи с главами других государств и с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.