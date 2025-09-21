USD 1.7000
Аднана Ахмедзаде обвинили в подрыве экономической стабильности страны
Аднана Ахмедзаде обвинили в подрыве экономической стабильности страны

Финал ЧМ: Хасрат Джафаров уступил олимпийскому чемпиону из Ирана

21:02 815

В Загребе завершается чемпионат мира по борьбе.

Сегодня последнюю медаль в копилку сборной Азербайджана принес Хасрат Джафаров. В финале весовой категории до 67 кг бронзовый призер Олимпиады в Париже встречался с олимпийским чемпионом иранцем Саидом Эсмаели и уступил со счетом 1:2.

Хасрат Джафаров, являющийся 3-кратным чемпионом Европы, теперь 3-кратный призер чемпионатов мира. Но золота у него пока нет.

Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе завершила выступление в Загребе с 1 золотом, 1 серебром и 2 бронзовыми медалями.

Премьер-лига: «Карабах» забил пять голов, «Нефтчи» одержал первую победу
Премьер-лига: «Карабах» забил пять голов, «Нефтчи» одержал первую победу ВИДЕО
21:25 2171
Канада, Австралия и Великобритания официально признали Палестину. Нетаньяху: Никакой Палестины не будет
Канада, Австралия и Великобритания официально признали Палестину. Нетаньяху: Никакой Палестины не будет обновлено 20:30
20:30 6248
Ильхам Алиев: «Мир стремительно меняется...»
Ильхам Алиев: «Мир стремительно меняется...»
20:08 2895
У Келлога разногласия с Трампом по Украине
У Келлога разногласия с Трампом по Украине
19:46 2132
Взрыв на авиабазе Баграм
Взрыв на авиабазе Баграм
18:19 3950
И разгорелись бои между протурецкими арабами и курдами
И разгорелись бои между протурецкими арабами и курдами о развитии ситуации
17:16 3393
Если у саудита зачешется спина, он зовет филиппинца… Если угроза - пакистанца
Если у саудита зачешется спина, он зовет филиппинца… Если угроза - пакистанца новый поворот
10:16 4164
Кто я, тварь дрожащая или имею право?
Кто я, тварь дрожащая или имею право? главная тема
14:50 5163
Трамп любит богатых и не любит умных
Трамп любит богатых и не любит умных наше поле зрения, все еще актуально
01:37 4948
Трамп пообещал талибам «плохие вещи». «Талибан» ответил: «Готовы воевать еще 20 лет»
Трамп пообещал талибам «плохие вещи». «Талибан» ответил: «Готовы воевать еще 20 лет» обновлено 16:35
16:35 4169
Макс Ферстаппен во второй раз в карьере выиграл Гран-при Азербайджана!
Макс Ферстаппен во второй раз в карьере выиграл Гран-при Азербайджана! видео, фото; обновлено 16:37
16:37 7033

