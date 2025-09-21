Финал ЧМ: Хасрат Джафаров уступил олимпийскому чемпиону из Ирана

В Загребе завершается чемпионат мира по борьбе.

Сегодня последнюю медаль в копилку сборной Азербайджана принес Хасрат Джафаров. В финале весовой категории до 67 кг бронзовый призер Олимпиады в Париже встречался с олимпийским чемпионом иранцем Саидом Эсмаели и уступил со счетом 1:2.

Хасрат Джафаров, являющийся 3-кратным чемпионом Европы, теперь 3-кратный призер чемпионатов мира. Но золота у него пока нет.

Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе завершила выступление в Загребе с 1 золотом, 1 серебром и 2 бронзовыми медалями.