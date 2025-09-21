USD 1.7000
Аднана Ахмедзаде обвинили в подрыве экономической стабильности страны
Аднана Ахмедзаде обвинили в подрыве экономической стабильности страны

Немцы начали массово строить бункеры

21:58 476

Спрос на строительство частных бункеров в Германии значительно увеличился в последнее время, особенно после инцидента с БПЛА в Польше. Об этом пишет газета Bild.

"С января количество запросов выросло на 50%", - заявил глава германской фирмы Bunker Schutzraum Systeme Deutschland Марио Пьейде Bild. Наибольшее число запросов, как отмечает издание, поступило после инцидента с БПЛА в Польше. По словам Пьейде, 30% всех запросов поступает от компаний и арендодателей. "Компании звонят нам, потому что хотят, чтобы на территории предприятий были бункеры для их сотрудников", - подчеркнул он.

В Германии насчитывается 579 убежищ, которые вмещают почти 480 тыс. человек.

Утром 10 сентября оперативное командование польской армии заявило об уничтожении нескольких объектов, вторгшихся в воздушное пространство страны. Они были идентифицированы как БПЛА. По словам премьер-министра Дональда Туска, в ночь с 9 на 10 сентября было зафиксировано 19 нарушений воздушных границ страны. В связи с инцидентом НАТО по просьбе Польши задействовала статью 4 Североатлантического договора, чтобы начать консультации членов альянса.

Премьер-лига: «Карабах» забил пять голов, «Нефтчи» одержал первую победу
Премьер-лига: «Карабах» забил пять голов, «Нефтчи» одержал первую победу ВИДЕО
21:25 2173
Канада, Австралия и Великобритания официально признали Палестину. Нетаньяху: Никакой Палестины не будет
Канада, Австралия и Великобритания официально признали Палестину. Нетаньяху: Никакой Палестины не будет обновлено 20:30
20:30 6248
Ильхам Алиев: «Мир стремительно меняется...»
Ильхам Алиев: «Мир стремительно меняется...»
20:08 2898
У Келлога разногласия с Трампом по Украине
У Келлога разногласия с Трампом по Украине
19:46 2133
Взрыв на авиабазе Баграм
Взрыв на авиабазе Баграм
18:19 3952
И разгорелись бои между протурецкими арабами и курдами
И разгорелись бои между протурецкими арабами и курдами о развитии ситуации
17:16 3395
Если у саудита зачешется спина, он зовет филиппинца… Если угроза - пакистанца
Если у саудита зачешется спина, он зовет филиппинца… Если угроза - пакистанца новый поворот
10:16 4164
Кто я, тварь дрожащая или имею право?
Кто я, тварь дрожащая или имею право? главная тема
14:50 5164
Трамп любит богатых и не любит умных
Трамп любит богатых и не любит умных наше поле зрения, все еще актуально
01:37 4948
Трамп пообещал талибам «плохие вещи». «Талибан» ответил: «Готовы воевать еще 20 лет»
Трамп пообещал талибам «плохие вещи». «Талибан» ответил: «Готовы воевать еще 20 лет» обновлено 16:35
16:35 4169
Макс Ферстаппен во второй раз в карьере выиграл Гран-при Азербайджана!
Макс Ферстаппен во второй раз в карьере выиграл Гран-при Азербайджана! видео, фото; обновлено 16:37
16:37 7033

