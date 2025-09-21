Немцы начали массово строить бункеры

Спрос на строительство частных бункеров в Германии значительно увеличился в последнее время, особенно после инцидента с БПЛА в Польше. Об этом пишет газета Bild.

"С января количество запросов выросло на 50%", - заявил глава германской фирмы Bunker Schutzraum Systeme Deutschland Марио Пьейде Bild. Наибольшее число запросов, как отмечает издание, поступило после инцидента с БПЛА в Польше. По словам Пьейде, 30% всех запросов поступает от компаний и арендодателей. "Компании звонят нам, потому что хотят, чтобы на территории предприятий были бункеры для их сотрудников", - подчеркнул он.

В Германии насчитывается 579 убежищ, которые вмещают почти 480 тыс. человек.

Утром 10 сентября оперативное командование польской армии заявило об уничтожении нескольких объектов, вторгшихся в воздушное пространство страны. Они были идентифицированы как БПЛА. По словам премьер-министра Дональда Туска, в ночь с 9 на 10 сентября было зафиксировано 19 нарушений воздушных границ страны. В связи с инцидентом НАТО по просьбе Польши задействовала статью 4 Североатлантического договора, чтобы начать консультации членов альянса.