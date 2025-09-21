USD 1.7000
Аднана Ахмедзаде обвинили в подрыве экономической стабильности страны
Аднана Ахмедзаде обвинили в подрыве экономической стабильности страны

Трамп получит полномочия против «наркотеррористов»

22:13 148

Белый дом подготовил законопроект, который может предоставить президенту Дональду Трампу право применять военную силу против так называемых «наркотеррористов» и государств, поддерживающих наркокартели. Об этом сообщает The New York Times.

Как сообщили осведомленные источники издания, документ предоставит президенту Трампу право вести войну против наркокартелей, которых он сочтет «террористами», а также против любых государств, которые, по его словам, укрывают или помогают им.

По данным трех осведомленных лиц, участие в разработке проекта принимал конгрессмен-республиканец от Флориды Кори Миллс, ветеран боевых действий и член комитета по вооруженным силам. Миллс, давний союзник Трампа, отказался комментировать документ. Пресс-секретарь Белого дома Каролайн Левитт также не стала давать комментарии, сославшись на политику «не обсуждать проекты, которые могут или не могут циркулировать».

Законопроект появился на фоне растущих споров в Вашингтоне о военных полномочиях президента и роли Конгресса в санкционировании применения силы. Это произошло после того, как администрация Трампа без одобрения Конгресса распорядилась нанести удары по двум суднам в международных водах. Погибли 14 человек, которых Трамп обвинил в попытке контрабанды наркотиков в США.

Критики утверждают, что Трамп и министр обороны Пит Хегсет дали незаконные приказы, из-за чего спецназ атаковал гражданских лиц — даже если они подозревались в преступлениях. Береговая охрана США при поддержке флота традиционно рассматривала наркоторговлю как вопрос правоохранительных органов: перехватывала суда и арестовывала экипаж, если подозрения подтверждались. Так произошло на прошлой неделе с венесуэльским рыболовным судном — экипаж отпустили, когда данные не подтвердились.

Но администрация настаивает, что Трамп имеет право как главнокомандующий приказывать спецназу немедленно уничтожать подозреваемых в наркоторговле, как если бы они были боевиками на поле боя. Ссылаясь на примерно 100 тысяч смертей от передозировок ежегодно, Белый дом апеллирует к праву на самооборону и законам ведения войны.

Конгресс не санкционировал вооруженный конфликт с наркокартелями. Проект закона, разосланный Белым домом по ведомствам для комментариев, должен устранить этот пробел в аргументации администрации хотя бы на внутреннем уровне.

Премьер-лига: «Карабах» забил пять голов, «Нефтчи» одержал первую победу
Премьер-лига: «Карабах» забил пять голов, «Нефтчи» одержал первую победу ВИДЕО
21:25 2174
Канада, Австралия и Великобритания официально признали Палестину. Нетаньяху: Никакой Палестины не будет
Канада, Австралия и Великобритания официально признали Палестину. Нетаньяху: Никакой Палестины не будет обновлено 20:30
20:30 6248
Ильхам Алиев: «Мир стремительно меняется...»
Ильхам Алиев: «Мир стремительно меняется...»
20:08 2899
У Келлога разногласия с Трампом по Украине
У Келлога разногласия с Трампом по Украине
19:46 2133
Взрыв на авиабазе Баграм
Взрыв на авиабазе Баграм
18:19 3955
И разгорелись бои между протурецкими арабами и курдами
И разгорелись бои между протурецкими арабами и курдами о развитии ситуации
17:16 3396
Если у саудита зачешется спина, он зовет филиппинца… Если угроза - пакистанца
Если у саудита зачешется спина, он зовет филиппинца… Если угроза - пакистанца новый поворот
10:16 4164
Кто я, тварь дрожащая или имею право?
Кто я, тварь дрожащая или имею право? главная тема
14:50 5166
Трамп любит богатых и не любит умных
Трамп любит богатых и не любит умных наше поле зрения, все еще актуально
01:37 4948
Трамп пообещал талибам «плохие вещи». «Талибан» ответил: «Готовы воевать еще 20 лет»
Трамп пообещал талибам «плохие вещи». «Талибан» ответил: «Готовы воевать еще 20 лет» обновлено 16:35
16:35 4169
Макс Ферстаппен во второй раз в карьере выиграл Гран-при Азербайджана!
Макс Ферстаппен во второй раз в карьере выиграл Гран-при Азербайджана! видео, фото; обновлено 16:37
16:37 7033

