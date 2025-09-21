Трамп получит полномочия против «наркотеррористов»

Белый дом подготовил законопроект, который может предоставить президенту Дональду Трампу право применять военную силу против так называемых «наркотеррористов» и государств, поддерживающих наркокартели. Об этом сообщает The New York Times.

Как сообщили осведомленные источники издания, документ предоставит президенту Трампу право вести войну против наркокартелей, которых он сочтет «террористами», а также против любых государств, которые, по его словам, укрывают или помогают им.

По данным трех осведомленных лиц, участие в разработке проекта принимал конгрессмен-республиканец от Флориды Кори Миллс, ветеран боевых действий и член комитета по вооруженным силам. Миллс, давний союзник Трампа, отказался комментировать документ. Пресс-секретарь Белого дома Каролайн Левитт также не стала давать комментарии, сославшись на политику «не обсуждать проекты, которые могут или не могут циркулировать».

Законопроект появился на фоне растущих споров в Вашингтоне о военных полномочиях президента и роли Конгресса в санкционировании применения силы. Это произошло после того, как администрация Трампа без одобрения Конгресса распорядилась нанести удары по двум суднам в международных водах. Погибли 14 человек, которых Трамп обвинил в попытке контрабанды наркотиков в США.

Критики утверждают, что Трамп и министр обороны Пит Хегсет дали незаконные приказы, из-за чего спецназ атаковал гражданских лиц — даже если они подозревались в преступлениях. Береговая охрана США при поддержке флота традиционно рассматривала наркоторговлю как вопрос правоохранительных органов: перехватывала суда и арестовывала экипаж, если подозрения подтверждались. Так произошло на прошлой неделе с венесуэльским рыболовным судном — экипаж отпустили, когда данные не подтвердились.

Но администрация настаивает, что Трамп имеет право как главнокомандующий приказывать спецназу немедленно уничтожать подозреваемых в наркоторговле, как если бы они были боевиками на поле боя. Ссылаясь на примерно 100 тысяч смертей от передозировок ежегодно, Белый дом апеллирует к праву на самооборону и законам ведения войны.

Конгресс не санкционировал вооруженный конфликт с наркокартелями. Проект закона, разосланный Белым домом по ведомствам для комментариев, должен устранить этот пробел в аргументации администрации хотя бы на внутреннем уровне.