Аднана Ахмедзаде обвинили в подрыве экономической стабильности страны
Аднана Ахмедзаде обвинили в подрыве экономической стабильности страны

Макрон отказался признать происходящее в Газе геноцидом

22:28 75

Правительство Франции не считает боевые действия Израиля в Газе геноцидом. Об этом президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в интервью телеканалу CBS News.

"Нет, мы не квалифицируем происходящее как геноцид. Потому что это не просто политическое заявление. Признавать что-либо геноцидом могут только судьи или историки на основании ряда доказательств, четкой правовой базы и явных элементов", - сказал Макрон.

Его спросили, отвергает ли он опубликованный ранее доклад ООН, в котором власти Израиля обвиняются в подстрекательстве к геноциду. "Нет, я не отвергаю этот доклад. Дело в том, что это не должно быть политической дискуссией. То, что происходит, - это явное убийство большого числа гражданских лиц, <...> и цель этого проекта - вытеснить людей. Поэтому я считаю, что это большая ошибка", - добавил президент Франции.

Ранее международная комиссия ООН по расследованию событий на палестинской территории, включая Восточный Иерусалим, и в Израиле опубликовала доклад, в котором, помимо прочего, обвинила израильского премьера-министра Биньямина Нетаньяху, президента страны Ицхака Герцога, а также бывшего министра обороны Йоава Галанта в подстрекательстве к совершению геноцида в отношении палестинского народа.

Премьер-лига: «Карабах» забил пять голов, «Нефтчи» одержал первую победу
Премьер-лига: «Карабах» забил пять голов, «Нефтчи» одержал первую победу ВИДЕО
21:25 2174
Канада, Австралия и Великобритания официально признали Палестину. Нетаньяху: Никакой Палестины не будет
Канада, Австралия и Великобритания официально признали Палестину. Нетаньяху: Никакой Палестины не будет обновлено 20:30
20:30 6248
Ильхам Алиев: «Мир стремительно меняется...»
Ильхам Алиев: «Мир стремительно меняется...»
20:08 2901
У Келлога разногласия с Трампом по Украине
У Келлога разногласия с Трампом по Украине
19:46 2135
Взрыв на авиабазе Баграм
Взрыв на авиабазе Баграм
18:19 3955
И разгорелись бои между протурецкими арабами и курдами
И разгорелись бои между протурецкими арабами и курдами о развитии ситуации
17:16 3397
Если у саудита зачешется спина, он зовет филиппинца… Если угроза - пакистанца
Если у саудита зачешется спина, он зовет филиппинца… Если угроза - пакистанца новый поворот
10:16 4164
Кто я, тварь дрожащая или имею право?
Кто я, тварь дрожащая или имею право? главная тема
14:50 5166
Трамп любит богатых и не любит умных
Трамп любит богатых и не любит умных наше поле зрения, все еще актуально
01:37 4948
Трамп пообещал талибам «плохие вещи». «Талибан» ответил: «Готовы воевать еще 20 лет»
Трамп пообещал талибам «плохие вещи». «Талибан» ответил: «Готовы воевать еще 20 лет» обновлено 16:35
16:35 4170
Макс Ферстаппен во второй раз в карьере выиграл Гран-при Азербайджана!
Макс Ферстаппен во второй раз в карьере выиграл Гран-при Азербайджана! видео, фото; обновлено 16:37
16:37 7033

