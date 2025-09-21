Макрон отказался признать происходящее в Газе геноцидом

"Нет, мы не квалифицируем происходящее как геноцид. Потому что это не просто политическое заявление. Признавать что-либо геноцидом могут только судьи или историки на основании ряда доказательств, четкой правовой базы и явных элементов", - сказал Макрон.

Его спросили, отвергает ли он опубликованный ранее доклад ООН, в котором власти Израиля обвиняются в подстрекательстве к геноциду. "Нет, я не отвергаю этот доклад. Дело в том, что это не должно быть политической дискуссией. То, что происходит, - это явное убийство большого числа гражданских лиц, <...> и цель этого проекта - вытеснить людей. Поэтому я считаю, что это большая ошибка", - добавил президент Франции.

Ранее международная комиссия ООН по расследованию событий на палестинской территории, включая Восточный Иерусалим, и в Израиле опубликовала доклад, в котором, помимо прочего, обвинила израильского премьера-министра Биньямина Нетаньяху, президента страны Ицхака Герцога, а также бывшего министра обороны Йоава Галанта в подстрекательстве к совершению геноцида в отношении палестинского народа.