USD 1.7000
EUR 2.0017
RUB 2.0433
Подписаться на уведомления
Аднана Ахмедзаде обвинили в подрыве экономической стабильности страны
Новость дня
Аднана Ахмедзаде обвинили в подрыве экономической стабильности страны

ВСУ ударили по Крыму: есть погибшие

21 сентября 2025, 23:34 1189

В результате атаки украинского беспилотника повреждены несколько объектов на территории санатория «Форос» на южном берегу Крыма. Также пострадало здание школы в поселке. По данным «главы» Крыма Сергея Аксенова, количество пострадавших составляет около 15 человек, число погибших уточняется.

Он сообщил, что на месте происшествия работают профильные службы, людям оказывается помощь. Кроме того, падение обломков сбитого дрона вызвало возгорание сухой травы в районе Ялты.

Ранее Минобороны РФ заявило, что в промежутке с 16:00 до 20:00 мск над Крымом были сбиты три беспилотника.

Прилет по санаторию «Форос» был около 19:30, пишет Telegram-канал «Крымский ветер» со ссылкой на источник. По его словам, «в санатории находились очень важные гости». На сайте санатория указано, что 21 сентября ресторан Foros Hall закрыт на спецобслуживание.

ВСУ ударили по Крыму: есть погибшие
ВСУ ударили по Крыму: есть погибшие
21 сентября 2025, 23:34 1190
Британская разведка с Трампом вступают в войну: пахнет деньгами, огромными деньгами
Британская разведка с Трампом вступают в войну: пахнет деньгами, огромными деньгами наша корреспонденция
21 сентября 2025, 17:36 6620
Азербайджан в Европе нарасхват
Азербайджан в Европе нарасхват ...и немецкая волна; все еще актуально
21 сентября 2025, 10:48 7053
Премьер-лига: «Карабах» забил пять голов, «Нефтчи» одержал первую победу
Премьер-лига: «Карабах» забил пять голов, «Нефтчи» одержал первую победу ВИДЕО
21 сентября 2025, 21:25 3087
Ильхам Алиев: «Мир стремительно меняется...»
Ильхам Алиев: «Мир стремительно меняется...»
21 сентября 2025, 20:08 4251
У Келлога разногласия с Трампом по Украине
У Келлога разногласия с Трампом по Украине
21 сентября 2025, 19:46 2823
Взрыв на авиабазе Баграм
Взрыв на авиабазе Баграм
21 сентября 2025, 18:19 4664
И разгорелись бои между протурецкими арабами и курдами
И разгорелись бои между протурецкими арабами и курдами о развитии ситуации
21 сентября 2025, 17:16 3883
Если у саудита зачешется спина, он зовет филиппинца… Если угроза - пакистанца
Если у саудита зачешется спина, он зовет филиппинца… Если угроза - пакистанца новый поворот
21 сентября 2025, 10:16 4367
Кто я, тварь дрожащая или имею право?
Кто я, тварь дрожащая или имею право? главная тема
21 сентября 2025, 14:50 5671
Трамп любит богатых и не любит умных
Трамп любит богатых и не любит умных наше поле зрения, все еще актуально
21 сентября 2025, 01:37 5059

ЭТО ВАЖНО

ВСУ ударили по Крыму: есть погибшие
ВСУ ударили по Крыму: есть погибшие
21 сентября 2025, 23:34 1190
Британская разведка с Трампом вступают в войну: пахнет деньгами, огромными деньгами
Британская разведка с Трампом вступают в войну: пахнет деньгами, огромными деньгами наша корреспонденция
21 сентября 2025, 17:36 6620
Азербайджан в Европе нарасхват
Азербайджан в Европе нарасхват ...и немецкая волна; все еще актуально
21 сентября 2025, 10:48 7053
Премьер-лига: «Карабах» забил пять голов, «Нефтчи» одержал первую победу
Премьер-лига: «Карабах» забил пять голов, «Нефтчи» одержал первую победу ВИДЕО
21 сентября 2025, 21:25 3087
Ильхам Алиев: «Мир стремительно меняется...»
Ильхам Алиев: «Мир стремительно меняется...»
21 сентября 2025, 20:08 4251
У Келлога разногласия с Трампом по Украине
У Келлога разногласия с Трампом по Украине
21 сентября 2025, 19:46 2823
Взрыв на авиабазе Баграм
Взрыв на авиабазе Баграм
21 сентября 2025, 18:19 4664
И разгорелись бои между протурецкими арабами и курдами
И разгорелись бои между протурецкими арабами и курдами о развитии ситуации
21 сентября 2025, 17:16 3883
Если у саудита зачешется спина, он зовет филиппинца… Если угроза - пакистанца
Если у саудита зачешется спина, он зовет филиппинца… Если угроза - пакистанца новый поворот
21 сентября 2025, 10:16 4367
Кто я, тварь дрожащая или имею право?
Кто я, тварь дрожащая или имею право? главная тема
21 сентября 2025, 14:50 5671
Трамп любит богатых и не любит умных
Трамп любит богатых и не любит умных наше поле зрения, все еще актуально
21 сентября 2025, 01:37 5059
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться