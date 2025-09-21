ВСУ ударили по Крыму: есть погибшие

В результате атаки украинского беспилотника повреждены несколько объектов на территории санатория «Форос» на южном берегу Крыма. Также пострадало здание школы в поселке. По данным «главы» Крыма Сергея Аксенова, количество пострадавших составляет около 15 человек, число погибших уточняется.

Он сообщил, что на месте происшествия работают профильные службы, людям оказывается помощь. Кроме того, падение обломков сбитого дрона вызвало возгорание сухой травы в районе Ялты.

Ранее Минобороны РФ заявило, что в промежутке с 16:00 до 20:00 мск над Крымом были сбиты три беспилотника.

Прилет по санаторию «Форос» был около 19:30, пишет Telegram-канал «Крымский ветер» со ссылкой на источник. По его словам, «в санатории находились очень важные гости». На сайте санатория указано, что 21 сентября ресторан Foros Hall закрыт на спецобслуживание.