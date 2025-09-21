USD 1.7000
Аднана Ахмедзаде обвинили в подрыве экономической стабильности страны
Эрдоган в США

21 сентября 2025, 23:48 498

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с визитом в США для участия в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.

Турецкий лидер посетил «Турецкий дом» в Нью-Йорке.

Эрдоган встретился и коротко пообщался с представителями турецкой общины, которые встретили его у здания.

Отметим, что «Неделя высокого уровня» сессии начнет свою работу 23 сентября. Традиционно первым выступит президент Бразилии, затем слово будет передано американскому лидеру как главе принимающей страны. Эрдоган выйдет на трибуну Генеральной Ассамблеи ООН четвертым.

В «Неделе высокого уровня», проводимой в этом году в 80-й раз, примут участие главы государств и правительств из 193 стран - членов ООН, а также министры иностранных дел некоторых стран. Ожидается, что мероприятие продлится до 30 сентября.

ВСУ ударили по Крыму: есть погибшие
ВСУ ударили по Крыму: есть погибшие
21 сентября 2025, 23:34 1193
Британская разведка с Трампом вступают в войну: пахнет деньгами, огромными деньгами
Британская разведка с Трампом вступают в войну: пахнет деньгами, огромными деньгами наша корреспонденция
21 сентября 2025, 17:36 6620
Азербайджан в Европе нарасхват
Азербайджан в Европе нарасхват ...и немецкая волна; все еще актуально
21 сентября 2025, 10:48 7054
Премьер-лига: «Карабах» забил пять голов, «Нефтчи» одержал первую победу
Премьер-лига: «Карабах» забил пять голов, «Нефтчи» одержал первую победу ВИДЕО
21 сентября 2025, 21:25 3088
Ильхам Алиев: «Мир стремительно меняется...»
Ильхам Алиев: «Мир стремительно меняется...»
21 сентября 2025, 20:08 4252
У Келлога разногласия с Трампом по Украине
У Келлога разногласия с Трампом по Украине
21 сентября 2025, 19:46 2824
Взрыв на авиабазе Баграм
Взрыв на авиабазе Баграм
21 сентября 2025, 18:19 4664
И разгорелись бои между протурецкими арабами и курдами
И разгорелись бои между протурецкими арабами и курдами о развитии ситуации
21 сентября 2025, 17:16 3883
Если у саудита зачешется спина, он зовет филиппинца… Если угроза - пакистанца
Если у саудита зачешется спина, он зовет филиппинца… Если угроза - пакистанца новый поворот
21 сентября 2025, 10:16 4367
Кто я, тварь дрожащая или имею право?
Кто я, тварь дрожащая или имею право? главная тема
21 сентября 2025, 14:50 5671
Трамп любит богатых и не любит умных
Трамп любит богатых и не любит умных наше поле зрения, все еще актуально
21 сентября 2025, 01:37 5059

