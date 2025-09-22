USD 1.7000
EUR 2.0017
RUB 2.0433
Подписаться на уведомления
Аднана Ахмедзаде обвинили в подрыве экономической стабильности страны
Новость дня
Аднана Ахмедзаде обвинили в подрыве экономической стабильности страны

США нанесли удар по наркосудну в Карибах

00:05 229

США и Доминиканская Республика впервые провели совместную операцию по борьбе с наркотрафиком в Карибском регионе, заявил на пресс-конференции представитель доминиканского Национального управления по контролю за наркотиками (DNCD) Карлос Деверс, передает Listin Diario.

Скоростной катер, который, по сообщениям разведки, перевозил наркотики и направлялся в Доминикану, чтобы через нее провезти вещества в США, обнаружили в 80 морских милях (около 148 км) к югу от республики. Доминикану предупредили о незаконном заходе судна. Американская военная авиация ударила по катеру, уничтожив его.

Подразделения ВМС США и группы DNCD изъяли 13 тюков с 377 пакетами, завернутыми в клейкую ленту и с различными логотипами. В общей сложности они содержали около тонны кокаина. При этом 60 из найденных пакетов были уничтожены в результате взрыва судна, отметил Деверс.

Доминиканские власти проводят расследование, чтобы установить виновных в незаконном обороте наркотиков.

В той стороне, где, по данным доминиканских властей, обнаружили катер с наркотиками, находится Венесуэла. В августе США направили к ее берегам семь кораблей с личным составом в 4,5 тыс. человек, включая три эсминца с управляемыми ракетами и по меньшей мере одну ударную подводную лодку. Ранее в том же месяце The New York Times сообщила, что президент США Дональд Трамп тайно подписал директиву для Пентагона о применении военной силы против латиноамериканских наркокартелей.

На этом фоне президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил всенародную мобилизацию в Боливарианскую национальную милицию. В сентябре Трамп трижды сообщал об ударах по судам из Венесуэлы, перевозившим наркотики в США, в международных водах. 2 сентября в результате операции американских сил погибли 11 членов венесуэльского наркокартеля Tren de Aragua, внесенного Вашингтоном в феврале в список террористических.

Трамп утверждал, что эта группировка действует «под контролем» Мадуро. Власти США обвиняют венесуэльского президента в торговле наркотиками, за информацию, которая приведет к его аресту, назначена награда в $50 млн.

16 сентября Трамп сообщил о новом ударе США по судну с наркотиками в международных водах и гибели трех «наркотеррористов». 20 сентября он заявил об ударе по связанному с наркотрафиком судну и гибели трех «наркотеррористов», находившихся на борту.

Мадуро после первого уничтожения корабля из Венесуэлы назвал происходящее самой серьезной угрозой американского вторжения за последние сто лет. По его словам, третья мировая началась, и у США есть на нее план. Также Мадуро объявил о запуске нового плана обороны страны.

21 сентября NYT сообщила, что Белый дом продвигает законопроект, который расширит военные полномочия президента — вплоть до санкционирования ударов против людей, которых он считает «наркотеррористами», и стран, которые, по его мнению, поддерживают наркокартели.

ВСУ ударили по Крыму: есть погибшие
ВСУ ударили по Крыму: есть погибшие
21 сентября 2025, 23:34 1197
Британская разведка с Трампом вступают в войну: пахнет деньгами, огромными деньгами
Британская разведка с Трампом вступают в войну: пахнет деньгами, огромными деньгами наша корреспонденция
21 сентября 2025, 17:36 6621
Азербайджан в Европе нарасхват
Азербайджан в Европе нарасхват ...и немецкая волна; все еще актуально
21 сентября 2025, 10:48 7054
Премьер-лига: «Карабах» забил пять голов, «Нефтчи» одержал первую победу
Премьер-лига: «Карабах» забил пять голов, «Нефтчи» одержал первую победу ВИДЕО
21 сентября 2025, 21:25 3088
Ильхам Алиев: «Мир стремительно меняется...»
Ильхам Алиев: «Мир стремительно меняется...»
21 сентября 2025, 20:08 4253
У Келлога разногласия с Трампом по Украине
У Келлога разногласия с Трампом по Украине
21 сентября 2025, 19:46 2825
Взрыв на авиабазе Баграм
Взрыв на авиабазе Баграм
21 сентября 2025, 18:19 4664
И разгорелись бои между протурецкими арабами и курдами
И разгорелись бои между протурецкими арабами и курдами о развитии ситуации
21 сентября 2025, 17:16 3883
Если у саудита зачешется спина, он зовет филиппинца… Если угроза - пакистанца
Если у саудита зачешется спина, он зовет филиппинца… Если угроза - пакистанца новый поворот
21 сентября 2025, 10:16 4367
Кто я, тварь дрожащая или имею право?
Кто я, тварь дрожащая или имею право? главная тема
21 сентября 2025, 14:50 5671
Трамп любит богатых и не любит умных
Трамп любит богатых и не любит умных наше поле зрения, все еще актуально
21 сентября 2025, 01:37 5059

ЭТО ВАЖНО

ВСУ ударили по Крыму: есть погибшие
ВСУ ударили по Крыму: есть погибшие
21 сентября 2025, 23:34 1197
Британская разведка с Трампом вступают в войну: пахнет деньгами, огромными деньгами
Британская разведка с Трампом вступают в войну: пахнет деньгами, огромными деньгами наша корреспонденция
21 сентября 2025, 17:36 6621
Азербайджан в Европе нарасхват
Азербайджан в Европе нарасхват ...и немецкая волна; все еще актуально
21 сентября 2025, 10:48 7054
Премьер-лига: «Карабах» забил пять голов, «Нефтчи» одержал первую победу
Премьер-лига: «Карабах» забил пять голов, «Нефтчи» одержал первую победу ВИДЕО
21 сентября 2025, 21:25 3088
Ильхам Алиев: «Мир стремительно меняется...»
Ильхам Алиев: «Мир стремительно меняется...»
21 сентября 2025, 20:08 4253
У Келлога разногласия с Трампом по Украине
У Келлога разногласия с Трампом по Украине
21 сентября 2025, 19:46 2825
Взрыв на авиабазе Баграм
Взрыв на авиабазе Баграм
21 сентября 2025, 18:19 4664
И разгорелись бои между протурецкими арабами и курдами
И разгорелись бои между протурецкими арабами и курдами о развитии ситуации
21 сентября 2025, 17:16 3883
Если у саудита зачешется спина, он зовет филиппинца… Если угроза - пакистанца
Если у саудита зачешется спина, он зовет филиппинца… Если угроза - пакистанца новый поворот
21 сентября 2025, 10:16 4367
Кто я, тварь дрожащая или имею право?
Кто я, тварь дрожащая или имею право? главная тема
21 сентября 2025, 14:50 5671
Трамп любит богатых и не любит умных
Трамп любит богатых и не любит умных наше поле зрения, все еще актуально
21 сентября 2025, 01:37 5059
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться