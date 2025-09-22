Российские потери в бронемашинах упали до минимума

Аналитик открытых данных (OSINT) Ричард Верекер в своем блоге в соцсети X сообщил о беспрецедентном снижении потерь российской пехотной бронетехники. По его данным, с начала сентября на всей линии фронта — от Херсона до Сумской области — Россия потеряла всего шесть БМП и БТР.

Такая динамика выглядит аномальной даже с учетом того, что месяц еще не завершен, а часть информации о потерях традиционно появляется с задержкой. Для сравнения: в августе россияне потеряли 57 бронемашин, в июле — 38, в июне — 54, в мае — 95, в апреле — 174, в марте — 196.

«Я не знаю, что вызвало это изменение, но думаю, что оно слишком велико, чтобы быть случайным. Моя первая мысль заключается в том, что это может быть связано с системой «баллов», по которой работают украинские Силы беспилотных систем», — отметил Верекер. По его словам, с недавних пор дронщикам начисляют больше баллов за удары по вражеской пехоте и операторам БПЛА и меньше — за атаки на бронетехнику.