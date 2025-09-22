USD 1.7000
Аднана Ахмедзаде обвинили в подрыве экономической стабильности страны
Аднана Ахмедзаде обвинили в подрыве экономической стабильности страны

Зеленский объявил о подготовке «недели дипломатии»

01:25

Президент Владимир Зеленский заявил о подготовке «недели дипломатии», которая должна придать миру решительности для дальнейших действий.

В своем обращении он отметил: «Готовимся сейчас к очень напряженной неделе – неделе дипломатии. Многое можем сделать, если партнеры будут слышать нас и поддерживать предложения, которые реально приближают окончание войны.

Будет неделя Генеральной Ассамблеи ООН – различные мероприятия, встречи. Уже в графике – почти два десятка встреч с лидерами разных стран со всех концов света, со всеми, кто давно поддерживает Украину, и кто среди наших новых партнеров. Первые встречи – уже завтра. Планируем также встречу с президентом Соединенных Штатов Америки. Будет весомое событие по возвращению украинских детей, которые были похищены Россией, – саммит действительно глобальный по этому вопросу.

Важно, чтобы неделя добавила миру настроенности на сильные действия – без силы мир не воцарится».

Зеленский отметил, что Украина рассчитывает на оперативное утверждение 19-го пакета санкций Евросоюза против РФ. Он поблагодарил Европу за санкционное давление на российский нефтяной флот и торговлю энергоресурсами.

«Уверен, должен быть ход Соединенных Штатов. Путин должен верить, что Соединенным Штатам не все равно и что сильные шаги будут», – подчеркнул президент.

Зеленский также добавил, что «следующая неделя должна сделать еще сильнее и наши дипломатические позиции, и нашу армию обязательно».

20 сентября президент подтвердил, что во время Генеральной Ассамблеи ООН, которая пройдет 21–24 сентября в Нью-Йорке, проведет встречу со своим американским коллегой Дональдом Трампом.

