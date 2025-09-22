Золотое выступление брата и сестры из Азербайджана на Кубке мира в Германии

В немецком Коттбусе прошел Кубок мира по прыжкам на батуте.

Азербайджанский дуэт, брат и сестра Магсуд и Сельджан Махсудовы, победил в соревнованиях смешанных синхронных пар. Это новый вид в прыжках на батуте. Наша пара набрала 49,77 балла и завоевала золото. Серебро у дуэта из Нидерландов, бронза у канадцев.

Помимо этого, Магсуд завоевал бронзу в индивидуальных соревнованиях. С показателем 60,09 балла 18-летний батутист совсем немного отстал от спортсменов из Германии и России.

Что касается женских соревнований, то тут с участницей Олимпиады в Париже Сельджан случилась неприятность. Выполняя упражнение, 22-летняя спортсменка упала за пределы батута. К счастью, все обошлось.

