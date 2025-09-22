USD 1.7000
EUR 1.9942
RUB 2.0372
Подписаться на уведомления
Аднана Ахмедзаде обвинили в подрыве экономической стабильности страны
Новость дня
Аднана Ахмедзаде обвинили в подрыве экономической стабильности страны

Виски, автомобили и косметика: Эрдоган снимает пошлины с США

обновлено 11:28
11:28 2729

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ, опубликованный 22 сентября 2025 года в Resmi Gazete, согласно которому отменяются «дополнительные финансовые обязательства», введенные с 2018 года в отношении товаров американского происхождения.

Дополнительные таможенные пошлины на американские товары были сняты непосредственно перед встречей Эрдогана с президентом США Дональдом Трампом, которая состоится 25 сентября в Белом доме.

Дополнительные пошлины на товары из США были введены в ответ на решение Трампа во время его первого президентского срока повысить импортные пошлины на ряд турецких товаров.

В 2018 году Трамп установил дополнительные таможенные пошлины в размере 50% на импортируемую из Турции сталь и 20% — на алюминий. Турция, которая занимала значительную долю в экспорте стали в США, серьезно пострадала от этого решения. В ответ Анкара ввела дополнительные налоги на ряд товаров, импортируемых из США, увеличив их до 140%.

Среди обложенных дополнительными налогами товаров были виски (повышение налога на 140%), легковые и спортивные автомобили (на 120%), а также косметика (на 60%). Согласно указу Эрдогана, принятому накануне визита в США, отменяются дополнительные пошлины на 22 группы американских товаров.

Это решение даст особые преимущества на турецком рынке таким американским маркам, как Tesla и Ford. Учитывая, что Турция применяет 40%-ю дополнительную таможенную пошлину на электромобили из Китая, американские электромобили окажутся в выгодных условиях конкуренции на турецком рынке.

Также отмена высоких дополнительных налогов на косметическую продукцию создаст конкурентное преимущество для американских брендов.

Указ вступит в силу через 60 дней, что позволит завершить уже начатые импортные процедуры. Анкара данным решением демонстрирует ожидание, что США, в свою очередь, снизят таможенные пошлины на турецкие товары, в особенности на сталь и алюминий.

*** 10:27

Власти Турции отменили ряд дополнительных импортных пошлин на товары из США, введенных в 2018 году. Соответствующее решение опубликовано в официальном правительственном вестнике Resmi Gazete.

Отмена затронула 33 наименования продукции, включая алкогольные напитки, легковые автомобили, табачные изделия и косметику. Как сообщили в Министерстве торговли Турции, решение стало результатом «успешных и эффективных переговоров».

«Мы продолжим работать и реализовывать политику для достижения объема торговли в размере $100 млрд, что является одной из главных целей в экономических отношениях между Турцией и США», – говорится в сообщении.

Отмена пошлин совпала с визитом президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в США. В рамках поездки он примет участие в сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, а 25 сентября запланированы переговоры с американским лидером Дональдом Трампом в Вашингтоне.

Дополнительные тарифы на товары из США Анкара ввела в 2018 году — в ответ на решение Вашингтона повысить пошлины на турецкий импорт в период первого срока Трампа.

Azerbaijan Airlines и Maldivian объявляют о стратегическом партнерстве
Azerbaijan Airlines и Maldivian объявляют о стратегическом партнерстве
12:20 248
Опять продлили карантин
Опять продлили карантин
12:08 810
И разгорелись бои между протурецкими арабами и курдами
И разгорелись бои между протурецкими арабами и курдами все еще актуально
21 сентября 2025, 17:16 5222
Раскрыты тайные документы Кремля
Раскрыты тайные документы Кремля Bloomberg
11:25 1893
Виски, автомобили и косметика: Эрдоган снимает пошлины с США
Виски, автомобили и косметика: Эрдоган снимает пошлины с США обновлено 11:28
11:28 2730
Кто я, тварь дрожащая или имею право?
Кто я, тварь дрожащая или имею право? главная тема; все еще актуально
21 сентября 2025, 14:50 7251
Минск встречает генерала Велиева
Минск встречает генерала Велиева
10:35 2168
Канада, Австралия, Британия, Португалия официально признали Палестину. Нетаньяху: Никакой Палестины не будет
Канада, Австралия, Британия, Португалия официально признали Палестину. Нетаньяху: Никакой Палестины не будет обновлено 00:48
00:48 12867
«Моссад» убивает шепотом
«Моссад» убивает шепотом детали уникальной операции; все еще актуально
21 сентября 2025, 11:20 7232
Украина об уничтожении российской техники в Крыму
Украина об уничтожении российской техники в Крыму видео
10:07 2766
Золотое выступление брата и сестры из Азербайджана на Кубке мира в Германии
Золотое выступление брата и сестры из Азербайджана на Кубке мира в Германии И одно неудачное падение; ФОТО, ВИДЕО
06:03 5350

ЭТО ВАЖНО

Azerbaijan Airlines и Maldivian объявляют о стратегическом партнерстве
Azerbaijan Airlines и Maldivian объявляют о стратегическом партнерстве
12:20 248
Опять продлили карантин
Опять продлили карантин
12:08 810
И разгорелись бои между протурецкими арабами и курдами
И разгорелись бои между протурецкими арабами и курдами все еще актуально
21 сентября 2025, 17:16 5222
Раскрыты тайные документы Кремля
Раскрыты тайные документы Кремля Bloomberg
11:25 1893
Виски, автомобили и косметика: Эрдоган снимает пошлины с США
Виски, автомобили и косметика: Эрдоган снимает пошлины с США обновлено 11:28
11:28 2730
Кто я, тварь дрожащая или имею право?
Кто я, тварь дрожащая или имею право? главная тема; все еще актуально
21 сентября 2025, 14:50 7251
Минск встречает генерала Велиева
Минск встречает генерала Велиева
10:35 2168
Канада, Австралия, Британия, Португалия официально признали Палестину. Нетаньяху: Никакой Палестины не будет
Канада, Австралия, Британия, Португалия официально признали Палестину. Нетаньяху: Никакой Палестины не будет обновлено 00:48
00:48 12867
«Моссад» убивает шепотом
«Моссад» убивает шепотом детали уникальной операции; все еще актуально
21 сентября 2025, 11:20 7232
Украина об уничтожении российской техники в Крыму
Украина об уничтожении российской техники в Крыму видео
10:07 2766
Золотое выступление брата и сестры из Азербайджана на Кубке мира в Германии
Золотое выступление брата и сестры из Азербайджана на Кубке мира в Германии И одно неудачное падение; ФОТО, ВИДЕО
06:03 5350
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться