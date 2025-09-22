Виски, автомобили и косметика: Эрдоган снимает пошлины с США

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ, опубликованный 22 сентября 2025 года в Resmi Gazete, согласно которому отменяются «дополнительные финансовые обязательства», введенные с 2018 года в отношении товаров американского происхождения.

Дополнительные таможенные пошлины на американские товары были сняты непосредственно перед встречей Эрдогана с президентом США Дональдом Трампом, которая состоится 25 сентября в Белом доме.

Дополнительные пошлины на товары из США были введены в ответ на решение Трампа во время его первого президентского срока повысить импортные пошлины на ряд турецких товаров.

В 2018 году Трамп установил дополнительные таможенные пошлины в размере 50% на импортируемую из Турции сталь и 20% — на алюминий. Турция, которая занимала значительную долю в экспорте стали в США, серьезно пострадала от этого решения. В ответ Анкара ввела дополнительные налоги на ряд товаров, импортируемых из США, увеличив их до 140%.

Среди обложенных дополнительными налогами товаров были виски (повышение налога на 140%), легковые и спортивные автомобили (на 120%), а также косметика (на 60%). Согласно указу Эрдогана, принятому накануне визита в США, отменяются дополнительные пошлины на 22 группы американских товаров.

Это решение даст особые преимущества на турецком рынке таким американским маркам, как Tesla и Ford. Учитывая, что Турция применяет 40%-ю дополнительную таможенную пошлину на электромобили из Китая, американские электромобили окажутся в выгодных условиях конкуренции на турецком рынке.

Также отмена высоких дополнительных налогов на косметическую продукцию создаст конкурентное преимущество для американских брендов.

Указ вступит в силу через 60 дней, что позволит завершить уже начатые импортные процедуры. Анкара данным решением демонстрирует ожидание, что США, в свою очередь, снизят таможенные пошлины на турецкие товары, в особенности на сталь и алюминий.