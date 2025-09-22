Минск встречает генерала Велиева

Первый заместитель министра обороны Азербайджана – начальник Генерального штаба армии Керим Велиев прибыл в понедельник с рабочим визитом в Беларусь. Об этом сообщает пресс-служба белорусского военного ведомства.

Велиев примет участие в очередном заседании Комитета начальников штабов ВС стран СНГ.

В рамках визита также предусмотрены переговоры главы азербайджанской делегации с начальником Генштаба ВС Беларуси – первым замминистра обороны Павлом Муравейко, а также посещение ряда военных учебных заведений.