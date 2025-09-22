Самир Шарифов выступает, Эмин Агаларов приветствует

Все инвестиции, направляемые в экономику Азербайджана, «надежно защищены», а для капитальных вложений «создана благоприятная среда», что подтверждается международными рейтинговыми агентствами. Об этом заявил вице-премьер Азербайджана, председатель правительственной комиссии по развитию бизнес-среды Самир Шарифов, выступая 22 сентября в Баку на открытии I Азербайджанского международного инвестиционного форума (AIIF-2025).

Он отметил, что ключевыми факторами для привлечения инвестиций являются «политическая, макрофинансовая и макроэкономическая стабильность», а также «предсказуемая бизнес-среда». Шарифов напомнил, что рейтинговые агентства Fitch и Moody’s повысили кредитный рейтинг Азербайджана до инвестиционного уровня. В числе приоритетных направлений он назвал уже реализованные проекты в транспортной инфраструктуре и цифровизации, подчеркнув, что в стране есть «множество других перспективных сфер».

Письмо президента Азербайджана к участникам форума зачитал помощник главы государства – заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации президента Шахмар Мовсумов.

Выступая на церемонии открытия, управляющий партнер The European House – Ambrosetti Валерио Де Молли подчеркнул значимость поиска новых форматов сотрудничества в условиях глобальных геостратегических изменений. Он рассказал о деятельности центра, проводящего аналитические исследования более чем в ста странах, отметив, что открытый диалог и содержательные дискуссии являются важнейшими инструментами формирования новых партнерств.

Основатель туристической зоны Sea Breeze Эмин Агаларов приветствовал участников форума, назвав его «стратегической платформой для обмена опытом и развития международного сотрудничества». Он отметил, что проведение столь масштабного мероприятия на территории Sea Breeze — «большая честь», подчеркнув, что подобные инициативы «способствуют укреплению деловых связей и внедрению инновационных идей».