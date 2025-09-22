Самир Шарифов выступает, Эмин Агаларов приветствует

Все инвестиции, направляемые в экономику Азербайджана, «надежно защищены», а для капитальных вложений «создана благоприятная среда», что подтверждается международными рейтинговыми агентствами. Об этом заявил вице-премьер Азербайджана, председатель правительственной комиссии по развитию бизнес-среды Самир Шарифов, выступая 22 сентября в Баку на открытии I Азербайджанского международного инвестиционного форума (AIIF-2025).
Он отметил, что ключевыми факторами для привлечения инвестиций являются «политическая, макрофинансовая и макроэкономическая стабильность», а также «предсказуемая бизнес-среда». Шарифов напомнил, что рейтинговые агентства Fitch и Moody’s повысили кредитный рейтинг Азербайджана до инвестиционного уровня. В числе приоритетных направлений он назвал уже реализованные проекты в транспортной инфраструктуре и цифровизации, подчеркнув, что в стране есть «множество других перспективных сфер».
Письмо президента Азербайджана к участникам форума зачитал помощник главы государства – заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации президента Шахмар Мовсумов.
Выступая на церемонии открытия, управляющий партнер The European House – Ambrosetti Валерио Де Молли подчеркнул значимость поиска новых форматов сотрудничества в условиях глобальных геостратегических изменений. Он рассказал о деятельности центра, проводящего аналитические исследования более чем в ста странах, отметив, что открытый диалог и содержательные дискуссии являются важнейшими инструментами формирования новых партнерств.
Основатель туристической зоны Sea Breeze Эмин Агаларов приветствовал участников форума, назвав его «стратегической платформой для обмена опытом и развития международного сотрудничества». Он отметил, что проведение столь масштабного мероприятия на территории Sea Breeze — «большая честь», подчеркнув, что подобные инициативы «способствуют укреплению деловых связей и внедрению инновационных идей».
Форум организован Министерством экономики и Агентством поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) при стратегическом партнерстве аналитического центра The European House – Ambrosetti (TEHA), а также при поддержке телеканала Euronews и туристической зоны Sea Breeze.
Двухдневное мероприятие направлено на расширение партнерских связей Азербайджана со странами региона, расположенного на стратегическом пересечении Востока и Запада, Севера и Юга. Среди основных задач организаторы выделяют «совершенствование механизмов взаимовыгодного сотрудничества, продвижение прозрачной и устойчивой экономики, привлечение внимания к инвестиционному потенциалу страны и ее транспортно-логистическим преимуществам».
В форуме принимают участие более тысячи человек, среди них — высокопоставленные представители зарубежных государств, международных компаний и финансовых институтов, аналитических центров, а также инвесторы, предприниматели и СМИ.
Программа первого дня включает пленарные заседания и панельные дискуссии, посвященные стратегической интеграции регионов, транзитным возможностям, энергетике и инфраструктуре, инновациям, «зеленой» энергетике, недвижимости, городскому планированию и устойчивому развитию. Второй день будет посвящен вопросам государственно-частного партнерства, здравоохранения, биотехнологий, фармацевтики и цифрового здравоохранения, сельского хозяйства, агробизнеса, пищевой промышленности, индустриализации, малого и среднего предпринимательства, а также «зеленому» переходу. Дополнительно запланированы специализированные выставки и тематические дискуссии.