США попрощались с российским ураном

США готовят план по ускоренному возобновлению производства обогащенного урана внутри страны. Об этом сообщил министр внутренних дел Дуглас Бергам.

«Мы позволили себе попасть в зависимость от Китая и России в отношении критически важных минералов», – отметил он в разговоре с журналистами из президентского пула на борту самолёта во время перелета из Аризоны в Вашингтон.

Глава ведомства подчеркнул, что считает неприемлемым закупку урана у России. По его словам, совместно с американским министром энергетики Крисом Райтом они прилагают серьезные усилия для разработки плана, который позволит США в кратчайшие сроки возобновить производство обогащенного урана на собственной территории.

15 сентября Райт отметил, что страна пока не готова полностью отказаться от российского урана из-за значительной зависимости от поставок из РФ. Согласно данным Bloomberg, Россия обеспечивает примерно четверть обогащенного урана, необходимого для работы 94 американских ядерных реакторов, которые производят около пятой части электроэнергии страны. Эксперты предупреждают, что резкое прекращение поставок может поставить под угрозу примерно 5% выработки электроэнергии в США.