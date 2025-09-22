USD 1.7000
EUR 1.9942
RUB 2.0372
Подписаться на уведомления
Аднана Ахмедзаде обвинили в подрыве экономической стабильности страны
Новость дня
Аднана Ахмедзаде обвинили в подрыве экономической стабильности страны

США попрощались с российским ураном

10:53 1425

США готовят план по ускоренному возобновлению производства обогащенного урана внутри страны. Об этом сообщил министр внутренних дел Дуглас Бергам.

«Мы позволили себе попасть в зависимость от Китая и России в отношении критически важных минералов», – отметил он в разговоре с журналистами из президентского пула на борту самолёта во время перелета из Аризоны в Вашингтон.

Глава ведомства подчеркнул, что считает неприемлемым закупку урана у России. По его словам, совместно с американским министром энергетики Крисом Райтом они прилагают серьезные усилия для разработки плана, который позволит США в кратчайшие сроки возобновить производство обогащенного урана на собственной территории.

15 сентября Райт отметил, что страна пока не готова полностью отказаться от российского урана из-за значительной зависимости от поставок из РФ. Согласно данным Bloomberg, Россия обеспечивает примерно четверть обогащенного урана, необходимого для работы 94 американских ядерных реакторов, которые производят около пятой части электроэнергии страны. Эксперты предупреждают, что резкое прекращение поставок может поставить под угрозу примерно 5% выработки электроэнергии в США.

Azerbaijan Airlines и Maldivian объявляют о стратегическом партнерстве
Azerbaijan Airlines и Maldivian объявляют о стратегическом партнерстве
12:20 251
Опять продлили карантин
Опять продлили карантин
12:08 818
И разгорелись бои между протурецкими арабами и курдами
И разгорелись бои между протурецкими арабами и курдами все еще актуально
21 сентября 2025, 17:16 5224
Раскрыты тайные документы Кремля
Раскрыты тайные документы Кремля Bloomberg
11:25 1900
Виски, автомобили и косметика: Эрдоган снимает пошлины с США
Виски, автомобили и косметика: Эрдоган снимает пошлины с США обновлено 11:28
11:28 2738
Кто я, тварь дрожащая или имею право?
Кто я, тварь дрожащая или имею право? главная тема; все еще актуально
21 сентября 2025, 14:50 7252
Минск встречает генерала Велиева
Минск встречает генерала Велиева
10:35 2173
Канада, Австралия, Британия, Португалия официально признали Палестину. Нетаньяху: Никакой Палестины не будет
Канада, Австралия, Британия, Португалия официально признали Палестину. Нетаньяху: Никакой Палестины не будет обновлено 00:48
00:48 12871
«Моссад» убивает шепотом
«Моссад» убивает шепотом детали уникальной операции; все еще актуально
21 сентября 2025, 11:20 7233
Украина об уничтожении российской техники в Крыму
Украина об уничтожении российской техники в Крыму видео
10:07 2773
Золотое выступление брата и сестры из Азербайджана на Кубке мира в Германии
Золотое выступление брата и сестры из Азербайджана на Кубке мира в Германии И одно неудачное падение; ФОТО, ВИДЕО
06:03 5351

ЭТО ВАЖНО

Azerbaijan Airlines и Maldivian объявляют о стратегическом партнерстве
Azerbaijan Airlines и Maldivian объявляют о стратегическом партнерстве
12:20 251
Опять продлили карантин
Опять продлили карантин
12:08 818
И разгорелись бои между протурецкими арабами и курдами
И разгорелись бои между протурецкими арабами и курдами все еще актуально
21 сентября 2025, 17:16 5224
Раскрыты тайные документы Кремля
Раскрыты тайные документы Кремля Bloomberg
11:25 1900
Виски, автомобили и косметика: Эрдоган снимает пошлины с США
Виски, автомобили и косметика: Эрдоган снимает пошлины с США обновлено 11:28
11:28 2738
Кто я, тварь дрожащая или имею право?
Кто я, тварь дрожащая или имею право? главная тема; все еще актуально
21 сентября 2025, 14:50 7252
Минск встречает генерала Велиева
Минск встречает генерала Велиева
10:35 2173
Канада, Австралия, Британия, Португалия официально признали Палестину. Нетаньяху: Никакой Палестины не будет
Канада, Австралия, Британия, Португалия официально признали Палестину. Нетаньяху: Никакой Палестины не будет обновлено 00:48
00:48 12871
«Моссад» убивает шепотом
«Моссад» убивает шепотом детали уникальной операции; все еще актуально
21 сентября 2025, 11:20 7233
Украина об уничтожении российской техники в Крыму
Украина об уничтожении российской техники в Крыму видео
10:07 2773
Золотое выступление брата и сестры из Азербайджана на Кубке мира в Германии
Золотое выступление брата и сестры из Азербайджана на Кубке мира в Германии И одно неудачное падение; ФОТО, ВИДЕО
06:03 5351
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться