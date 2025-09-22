Кямран Алиев обменивается опытом с коллегами из Уганды, Лаоса, Танзании и Кении

В Баку стартовал международный круглый стол на тему «На страже суверенитета: статус прокуратуры в Конституции», организованный Генеральной прокуратурой Азербайджана. Мероприятие проходит в рамках объявленного в стране «Года Конституции и суверенитета» и приурочено к профессиональному празднику прокуратуры, а также к 107-й годовщине ее создания.

В форуме принимают участие генеральные прокуроры Уганды, Лаоса, Танзании и Кении, а также представители прокуратуры Турции. К участникам обратился президент Азербайджана Ильхам Алиев — его послание зачитал генеральный прокурор Кямран Алиев.

Организаторы подчеркивают, что цель конференции — обмен опытом между различными правовыми системами и укрепление международного сотрудничества в сфере защиты конституционного строя и принципа суверенитета.