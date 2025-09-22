USD 1.7000
Аднана Ахмедзаде обвинили в подрыве экономической стабильности страны
Аднана Ахмедзаде обвинили в подрыве экономической стабильности страны

Кямран Алиев обменивается опытом с коллегами из Уганды, Лаоса, Танзании и Кении

11:07 521

В Баку стартовал международный круглый стол на тему «На страже суверенитета: статус прокуратуры в Конституции», организованный Генеральной прокуратурой Азербайджана. Мероприятие проходит в рамках объявленного в стране «Года Конституции и суверенитета» и приурочено к профессиональному празднику прокуратуры, а также к 107-й годовщине ее создания.

В форуме принимают участие генеральные прокуроры Уганды, Лаоса, Танзании и Кении, а также представители прокуратуры Турции. К участникам обратился президент Азербайджана Ильхам Алиев — его послание зачитал генеральный прокурор Кямран Алиев.

Организаторы подчеркивают, что цель конференции — обмен опытом между различными правовыми системами и укрепление международного сотрудничества в сфере защиты конституционного строя и принципа суверенитета.

Azerbaijan Airlines и Maldivian объявляют о стратегическом партнерстве
Azerbaijan Airlines и Maldivian объявляют о стратегическом партнерстве
12:20 253
Опять продлили карантин
Опять продлили карантин
12:08 821
И разгорелись бои между протурецкими арабами и курдами
И разгорелись бои между протурецкими арабами и курдами все еще актуально
21 сентября 2025, 17:16 5224
Раскрыты тайные документы Кремля
Раскрыты тайные документы Кремля Bloomberg
11:25 1901
Виски, автомобили и косметика: Эрдоган снимает пошлины с США
Виски, автомобили и косметика: Эрдоган снимает пошлины с США обновлено 11:28
11:28 2741
Кто я, тварь дрожащая или имею право?
Кто я, тварь дрожащая или имею право? главная тема; все еще актуально
21 сентября 2025, 14:50 7253
Минск встречает генерала Велиева
Минск встречает генерала Велиева
10:35 2174
Канада, Австралия, Британия, Португалия официально признали Палестину. Нетаньяху: Никакой Палестины не будет
Канада, Австралия, Британия, Португалия официально признали Палестину. Нетаньяху: Никакой Палестины не будет обновлено 00:48
00:48 12871
«Моссад» убивает шепотом
«Моссад» убивает шепотом детали уникальной операции; все еще актуально
21 сентября 2025, 11:20 7233
Украина об уничтожении российской техники в Крыму
Украина об уничтожении российской техники в Крыму видео
10:07 2774
Золотое выступление брата и сестры из Азербайджана на Кубке мира в Германии
Золотое выступление брата и сестры из Азербайджана на Кубке мира в Германии И одно неудачное падение; ФОТО, ВИДЕО
06:03 5351

