USD 1.7000
EUR 1.9942
RUB 2.0372
Подписаться на уведомления
Аднана Ахмедзаде обвинили в подрыве экономической стабильности страны
Новость дня
Аднана Ахмедзаде обвинили в подрыве экономической стабильности страны

Раскрыты тайные документы Кремля

Bloomberg
11:25 1902

Россия разработала план вмешательства в парламентские выборы в Молдове с целью срыва курса страны на интеграцию с ЕС, сообщает Bloomberg.

Согласно полученным агентством документам, стратегия, одобренная Кремлем еще весной, направлена на снижение поддержки партии президента Майи Санду «Действие и солидарность» на выборах 28 сентября. Основная цель плана — свержение Санду и установление власти пророссийских сил.

Документы свидетельствуют, что Россия планирует применять широкий спектр методов – от вербовки молдаван за рубежом для участия в голосовании до организации протестных акций и масштабных кампаний дезинформации в соцсетях.

Также отмечается, что Москва рассчитывает задействовать молодежь, криминальные группировки и спортивные клубы для уличных провокаций в день выборов и после него.

В Кремле также планируют использовать компромат для давления на чиновников и попытаться сорвать работу избирательных комиссий. Для распространения дезинформации задействуют Telegram, TikTok, Facebook и даже колл-центры.

Молдова, находящаяся на стыке Украины и Румынии, считается ключевым звеном в геополитической борьбе. Год назад здесь состоялся референдум о вступлении в ЕС, сопровождавшийся обвинениями в российском вмешательстве. Санду предупредила, что «цель Кремля ясна – захватить Молдову посредством выборов, использовать нас против Украины и превратить в плацдарм для гибридных атак на Европейский союз».

Молдавская полиция ведет активную борьбу с дезинформацией и схемами подкупа голосов: в августе были заблокированы сотни аккаунтов в TikTok, а в сентябре — изъято свыше 300 тысяч долларов в рамках дела о подкупе избирателей.

Евросоюз выразил поддержку Кишиневу, а в конце августа лидеры Франции, Германии и Польши посетили Молдову, подчеркнув важность сохранения курса страны на интеграцию с ЕС. В Европе убеждены, что Россия направила сотни миллионов долларов на вмешательство в выборы с целью не только укрепить пророссийские силы, но и создать видимость политической конкуренции, чтобы ослабить позиции Санду.

Azerbaijan Airlines и Maldivian объявляют о стратегическом партнерстве
Azerbaijan Airlines и Maldivian объявляют о стратегическом партнерстве
12:20 253
Опять продлили карантин
Опять продлили карантин
12:08 826
И разгорелись бои между протурецкими арабами и курдами
И разгорелись бои между протурецкими арабами и курдами все еще актуально
21 сентября 2025, 17:16 5225
Раскрыты тайные документы Кремля
Раскрыты тайные документы Кремля Bloomberg
11:25 1903
Виски, автомобили и косметика: Эрдоган снимает пошлины с США
Виски, автомобили и косметика: Эрдоган снимает пошлины с США обновлено 11:28
11:28 2743
Кто я, тварь дрожащая или имею право?
Кто я, тварь дрожащая или имею право? главная тема; все еще актуально
21 сентября 2025, 14:50 7253
Минск встречает генерала Велиева
Минск встречает генерала Велиева
10:35 2174
Канада, Австралия, Британия, Португалия официально признали Палестину. Нетаньяху: Никакой Палестины не будет
Канада, Австралия, Британия, Португалия официально признали Палестину. Нетаньяху: Никакой Палестины не будет обновлено 00:48
00:48 12872
«Моссад» убивает шепотом
«Моссад» убивает шепотом детали уникальной операции; все еще актуально
21 сентября 2025, 11:20 7233
Украина об уничтожении российской техники в Крыму
Украина об уничтожении российской техники в Крыму видео
10:07 2776
Золотое выступление брата и сестры из Азербайджана на Кубке мира в Германии
Золотое выступление брата и сестры из Азербайджана на Кубке мира в Германии И одно неудачное падение; ФОТО, ВИДЕО
06:03 5351

ЭТО ВАЖНО

Azerbaijan Airlines и Maldivian объявляют о стратегическом партнерстве
Azerbaijan Airlines и Maldivian объявляют о стратегическом партнерстве
12:20 253
Опять продлили карантин
Опять продлили карантин
12:08 826
И разгорелись бои между протурецкими арабами и курдами
И разгорелись бои между протурецкими арабами и курдами все еще актуально
21 сентября 2025, 17:16 5225
Раскрыты тайные документы Кремля
Раскрыты тайные документы Кремля Bloomberg
11:25 1903
Виски, автомобили и косметика: Эрдоган снимает пошлины с США
Виски, автомобили и косметика: Эрдоган снимает пошлины с США обновлено 11:28
11:28 2743
Кто я, тварь дрожащая или имею право?
Кто я, тварь дрожащая или имею право? главная тема; все еще актуально
21 сентября 2025, 14:50 7253
Минск встречает генерала Велиева
Минск встречает генерала Велиева
10:35 2174
Канада, Австралия, Британия, Португалия официально признали Палестину. Нетаньяху: Никакой Палестины не будет
Канада, Австралия, Британия, Португалия официально признали Палестину. Нетаньяху: Никакой Палестины не будет обновлено 00:48
00:48 12872
«Моссад» убивает шепотом
«Моссад» убивает шепотом детали уникальной операции; все еще актуально
21 сентября 2025, 11:20 7233
Украина об уничтожении российской техники в Крыму
Украина об уничтожении российской техники в Крыму видео
10:07 2776
Золотое выступление брата и сестры из Азербайджана на Кубке мира в Германии
Золотое выступление брата и сестры из Азербайджана на Кубке мира в Германии И одно неудачное падение; ФОТО, ВИДЕО
06:03 5351
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться