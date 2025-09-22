Раскрыты тайные документы Кремля

Россия разработала план вмешательства в парламентские выборы в Молдове с целью срыва курса страны на интеграцию с ЕС, сообщает Bloomberg.

Согласно полученным агентством документам, стратегия, одобренная Кремлем еще весной, направлена на снижение поддержки партии президента Майи Санду «Действие и солидарность» на выборах 28 сентября. Основная цель плана — свержение Санду и установление власти пророссийских сил.

Документы свидетельствуют, что Россия планирует применять широкий спектр методов – от вербовки молдаван за рубежом для участия в голосовании до организации протестных акций и масштабных кампаний дезинформации в соцсетях.

Также отмечается, что Москва рассчитывает задействовать молодежь, криминальные группировки и спортивные клубы для уличных провокаций в день выборов и после него.

В Кремле также планируют использовать компромат для давления на чиновников и попытаться сорвать работу избирательных комиссий. Для распространения дезинформации задействуют Telegram, TikTok, Facebook и даже колл-центры.

Молдова, находящаяся на стыке Украины и Румынии, считается ключевым звеном в геополитической борьбе. Год назад здесь состоялся референдум о вступлении в ЕС, сопровождавшийся обвинениями в российском вмешательстве. Санду предупредила, что «цель Кремля ясна – захватить Молдову посредством выборов, использовать нас против Украины и превратить в плацдарм для гибридных атак на Европейский союз».

Молдавская полиция ведет активную борьбу с дезинформацией и схемами подкупа голосов: в августе были заблокированы сотни аккаунтов в TikTok, а в сентябре — изъято свыше 300 тысяч долларов в рамках дела о подкупе избирателей.

Евросоюз выразил поддержку Кишиневу, а в конце августа лидеры Франции, Германии и Польши посетили Молдову, подчеркнув важность сохранения курса страны на интеграцию с ЕС. В Европе убеждены, что Россия направила сотни миллионов долларов на вмешательство в выборы с целью не только укрепить пророссийские силы, но и создать видимость политической конкуренции, чтобы ослабить позиции Санду.