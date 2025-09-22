ЕС и США запускают 19-й удар по России

Евросоюз (ЕС) согласовал с США 19-й пакет санкций в отношении России. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро в эфире телеканала TF1.

«Новый масштабный пакет санкций впервые с момента возвращения Дональда Трампа к власти согласован с США», – сказал он.

Министр отметил, что новые санкции будут утверждены в ближайшее время.

19 сентября Еврокомиссия представила предложения, включенные в 19-й пакет ограничительных мер. Среди них — ускоренный отказ от российского газа, полный запрет на финансовые операции с нефтяными компаниями РФ, а также предложение снизить ценовой потолок на российскую нефть до $47,6 за баррель.

Санкционный список предполагается расширить: в него планируют включить 45 российских и зарубежных компаний, а также 118 судов, связанных, как утверждается, с «теневым флотом». В общей сложности речь идет более чем о 560 судах.

12 сентября Барро заявил, что новый пакет санкций направлен на усиление давления на Россию, ее руководство и ресурсы, задействованные в проведении спецоперации. По его словам, цель этих мер — «изменить расчеты Москвы и вынудить ее согласиться на прекращение огня».